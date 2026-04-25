«Έγινα πειραματόζωο»: Η Άλιξ Λινξ μοντέλο του OnlyFans κάνει την αυτοκριτική της

Μια γυναίκα που έχει υποβληθεί σε αρκετές αισθητικές επεμβάσεις, ξοδεύοντας το τεράστιο ποσό των 100 χιλιάδων ευρώ, σπάει τη σιωπή της και μοιράζεται ποιες από αυτές έχει μετανιώσει.

Η ηθοποιός ερωτικών ταινιών και μοντέλο, Άλιξ Λινξ, έχει προβεί σε αρκετές βελτιώσεις στο σώμα της όλα αυτά τα χρόνια, οι οποίες ανέρχονται σε συνολικό κόστος περίπου 100.000 δολαρίων.

Η 36χρονη, που κατάγεται από τη Νέα Υόρκη, είπε ότι νιώθει «σαν ανθρώπινο πειραματόζωο», ως αποτέλεσμα όλων των επεμβάσεων που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια, στην προσπάθειά της να ταιριάζει στα πρότυπα ομορφιάς.

Έχοντας υποβληθεί σε περισσότερες επεμβάσεις από τους περισσότερους, το μοντέλο του OnlyFans εξήγησε ότι θα είχε επανεξετάσει ορισμένους από τους γιατρούς που επέλεξε για τις επεμβάσεις της, αν μπορούσε να γυρίσει πίσω στο χρόνο και να αλλάξει τα πράγματα.

Μιλώντας στην Daily Mail, η Λινξ παραδέχτηκε ότι έχει κάνει τρεις επεμβάσεις αυξητικής στήθους, δύο επεμβάσεις στη μύτη και άνω βλεφαροπλαστική (αφαίρεση περίσσειου δέρματος ή λίπους από τα βλέφαρα).

Οι συμβουλές της Άλιξ Λινξ για τις επεμβάσεις

«Αν πρόκειται να αφιερώσετε χρόνο και προσπάθεια για να κάνετε μια επέμβαση... Θα σας συμβούλευα ανεπιφύλακτα να ξοδέψετε λίγο περισσότερο και να απευθυνθείτε σε έναν ειδικό», συμβούλεψε όσους θέλουν να κάνουν κάποια αισθητική επέμβαση.

Η Λινξ εξήγησε: «Σε έναν ιδανικό κόσμο, θα είχα μόνο το δεύτερο ζευγάρι στήθους μου, επειδή επιλέγω να τα αντικαθιστώ μία φορά κάθε δέκα χρόνια. Με κάνει να νιώθω ασφαλής, αν και ξέρω ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν εμφυτεύματα για είκοσι χρόνια. Αυτή δεν είναι η προτίμησή μου. Αλλά ακόμα και τότε, θα είχα κάνει λιγότερες επεμβάσεις συνολικά».

Εξήγησε ότι το να πάει κανείς σε έναν τυχαίο πλαστικό χειρουργό, αντί να αφιερώσει χρόνο για να βρει έναν κατάλληλο ειδικό, θα μπορούσε να αποδειχθεί λάθος, καθώς «ένας ειδικός έχει περισσότερες ώρες να αφιερώσει σε αυτήν τη συγκεκριμένη επέμβαση», κάτι που θα μπορούσε να γλιτώσει κάποιον από μελλοντικές επιπλοκές.

Εξηγώντας πώς τα filler μπορούν να αποτύχουν όταν χρησιμοποιούνται «φθηνότερα» υλικά, το μοντέλο πρόσθεσε: «Ένα λάθος που κάνουν οι άνθρωποι είναι ότι, ναι, αυτά τα πράγματα είναι ακριβά, αλλά, σε κάποιο βαθμό, παίρνεις αυτό που πληρώνεις. Δεν θα πήγαινα σε ένα τυχαίο ιατρείο γενικού ιατρού που τυχαίνει να κάνει filler».

«Όπως συμβαίνει σχεδόν με όλα τα άλλα ιατρικά θέματα, αξίζει πάντα να κάνετε την έρευνα και να μην βιαστείτε να πάρετε την απόφασή σας, ειδικά αν θέλετε να εξοικονομήσετε χρήματα όπου είναι δυνατόν», πρόσθεσε.

Ποια πλαστική μετάνιωσε

Προχωρώντας σε μια αισθητική επέμβαση που δεν θα έκανε ξανά, ανέφερε το filler μύτης που έκανε, λέγοντας ότι θεωρήθηκε ως «μια μη επεμβατική εναλλακτική λύση σε μια ρινοπλαστική».

«Όσο συνεχίζεις να βάζεις filler, με την πάροδο του χρόνου, παραμορφώνεται το σχήμα της μύτης σου», προειδοποίησε.

Η ηθοποιός ενηλίκων έκανε επίσης την πρώτη της αυξητική στήθους το 2012, πριν κάνει δύο ακόμη το 2016 και το 2022 μετά από επιπλοκές - συνολικά της κοστίζουν περίπου 30.000 δολάρια.