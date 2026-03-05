Εγκλωβισμένοι τουρίστες σε κρουαζιερόπλοια στον Κόλπο: Άλλοι χορεύουν στις πισίνες και άλλοι προσεύχονται

Εν μέσω δραματικών εξελίξεων στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, χιλιάδες επιβάτες είναι «εγκλωβισμένοι» σε κρουαζιερόπλοια της ευρύτερης περιοχής.

Μάρτυρας, επιβάτης πλοίου εξήγησε στη Daily Mail ότι τη στιγμή που το πλοίο ήταν περικυκλωμένο, και «βομβαρδιμσοί πραγματοποιούνταν από πάνω τους», κάποιοι άνθρωποι «συνέχισαν τη ζωή τους σαν να μην συνέβαινε τίποτα» και «χόρευαν έξω γύρω από την πισίνα».

«Ένα drone αναχαιτίστηκε ακριβώς πάνω από τα κεφάλια μας και ακούστηκε ένα πολύ δυνατό μπαμ, που έκανε τους πάντες να τρέξουν μέσα. Κάποιοι άνθρωποι συνέχιζαν τη ζωή τους σαν να μην συνέβαινε τίποτα, παρόλο που υπήρχαν τέσσερις ή πέντε αναχαιτίσεις κάθε ώρα. Οι άνθρωποι χόρευαν έξω γύρω από την πισίνα και εμείς μείναμε μέσα, προσευχόμασταν να παραμείνουμε ασφαλείς», περιγράφει ένας άλλος.

Ένας ακόμη επιβάτης δήλωσε: ανησυχώ που δεν θα μπορέσω να γυρίσω σπίτι σύντομα, δεν ανησυχώ για τον πόλεμο αυτή τη στιγμή». Μάλιστα, παρά το χάος, ο γιος του «δεν θέλει στην πραγματικότητα να γυρίσει πίσω, καθώς απολαμβάνει να παίζει ποδόσφαιρο όλη μέρα, κάθε μέρα», επιβεβαιώνοντας την διαφορετική οπτική πάνω στα γεγονότα που έχει ο εκάστοτε επιβάτης.

Μέση Ανατολή: Τα κρουαζιερόπλοια που έχουν επηρεαστεί

Ωστόσο, στα κρουαζιερόπολοια εφαρμόζουν αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας, με τις επιβιβάσεις και αποβιβάσεις να απαγορεύονται, μέχρι νεωτέρας.

Στόχος είναι η δημιουργία ασφαλών διαδρόμων που θα επιτρέπουν την εκκένωση ή τη μετακίνηση των στόλων σε λιγότερο επικίνδυνα διεθνή ύδατα

Η έκταση της ακινητοποίησης επηρεάζει επί του παρόντος τουλάχιστον έξι μεγάλα κρουαζιερόπλοια που έχουν ακινητοποιηθεί στα λιμάνια του Ντουμπάι και της Ντόχα.

Τα ερωτήματα που έχουν γεννηθεί είναι εύλογα και αφορούν το πόσο καιρό θα χρειαστεί να μείνουν οι επιβάτες «ακινητοποιημένοι» μέσα στα πλοία αλλά και πώς θα εξασφαλίσουν ήδη πρώτης ανάγκης όπως τροφή, νερό, είδη υγιεινής, τα οποία θα αρχίσουν να στερεύουν σε περίπτωση που χρειαστεί να μείνουν αρκετό καιρό στα κρουαζιερόπλοια.