«Εγώ είμαι ο κορυφαίος»: Η προκλητική λίστα του Τραμπ που στέλνει Μπάιντεν και Ομπάμα στον «πάτο»

Τον τίτλο του «σπουδαιότερου» προέδρου στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών απένειμε... στον εαυτό του ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσα από μια άκρως αμφιλεγόμενη κατάταξη που ανήρτησε στο δίκτυό του, Truth Social. Στη συγκεκριμένη λίστα, ο πλανητάρχης όχι μόνο τοποθετείται ολομόναχος στην απόλυτη κορυφή, αλλά φροντίζει να «εξαφανίσει» εντελώς από τον ιστορικό χάρτη σχεδόν δώδεκα από τους προκατόχους του.

Το γράφημα που παρουσίασε χωρίζει τους Αμερικανούς ηγέτες σε έξι ξεκάθαρες βαθμίδες: «Ο Σπουδαιότερος» (The Greatest), «Σπουδαίοι» (Great), «Σχεδόν Σπουδαίοι» (Near Great), «Μέτριοι» (Average), «Κάτω του Μετρίου» (Below Average) και «Αποτυχίες» (Failures).

Όπως ήταν αναμενόμενο, την πρώτη και πιο τιμητική κατηγορία μονοπωλεί αποκλειστικά το όνομά του.

Στην πραγματικότητα, πρόκειται για μια «πειραγμένη» εκδοχή μιας ιστορικής αξιολόγησης που είχε δημοσιεύσει το περιοδικό LIFE το 1948, η οποία βασιζόταν σε έρευνα 55 διακεκριμένων ιστορικών. Ο Τραμπ πάτησε πάνω στο αρχικό πλαίσιο, διατηρώντας αρκετές από τις βαθμολογίες (καθώς και τις παραλείψεις) του 1948, αλλά φρόντισε να κάνει μερικές καίριες παρεμβάσεις: προσέθεσε το όνομά του στο ρετιρέ, κατέταξε έναν σύγχρονο Δημοκρατικό πρόεδρο στους «Μέτριους» και καταδίκασε άλλους τρεις στην κατηγορία των απόλυτων «Αποτυχιών».



Η λίστα του Ντόναλντ Τραμπ | Truth social

Η «πυραμίδα» του Τραμπ: Ποιοι ξεχωρίζουν και ποιοι καταποντίζονται

Η ελίτ των «Σπουδαίων»: Ακριβώς κάτω από τον... εαυτό του, ο Τραμπ τοποθετεί βαριά ιστορικά ονόματα: Αβραάμ Λίνκολν, Τζορτζ Ουάσινγκτον, Φραγκλίνο Ρούζβελτ, Γούντροου Ουίλσον, Τόμας Τζέφερσον και Άντριου Τζάκσον.

Οι «Σχεδόν Σπουδαίοι»: Εδώ συναντάμε τους Θέοντορ Ρούζβελτ, Γκρόβερ Κλίβελαντ, Τζον Άνταμς και Τζέιμς Κ. Πολκ.

Η «χρυσή μετριότητα»: Στην κατηγορία των «Μετρίων» φιγουράρει το όνομα του Μπιλ Κλίντον, παρέα με τους Τζον Κουίνσι Άνταμς, Τζέιμς Μονρόε, Ράδερφορντ Χέιζ, Τζέιμς Μάντισον, Μάρτιν Βαν Μπιούρεν, Ουίλιαμ Χάουαρντ Ταφτ, Τσέστερ Άρθουρ, Ουίλιαμ ΜακΚίνλεϊ, Άντριου Τζόνσον, Χέρμπερτ Χούβερ και Μπέντζαμιν Χάρισον.

Οι «Κάτω του Μετρίου»: Ένα σκαλοπάτι πριν το τέλος βρίσκονται οι Τζον Τάιλερ, Κάλβιν Κούλιτζ, Μίλαρντ Φίλμορ, Ζαχαρίας Τέιλορ, Τζέιμς Μπιούκαναν και Φράνκλιν Πιερς.

Οι απόλυτες «Αποτυχίες»: Στο χαμηλότερο σημείο της κατάταξης, ο Τραμπ φρόντισε να στριμώξει τους μεγάλους πολιτικούς του αντιπάλους. Τζο Μπάιντεν και Μπαράκ Ομπάμα μοιράζονται τον «πάτο» της λίστας μαζί με τους Οδυσσέα Γκραντ, Ουόρεν Χάρντινγκ και Τζίμι Κάρτερ.

Ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της λίστας να είναι τα ονόματα που έλαμψαν διά της απουσίας τους. Εκτός από τους Ουίλιαμ Χένρι Χάρισον και Τζέιμς Γκάρφιλντ (των οποίων η θητεία υπήρξε εξαιρετικά βραχύβια λόγω του πρόωρου θανάτου τους), η κατάταξη αγνοεί επιδεικτικά μερικές από τις κορυφαίες μορφές της σύγχρονης αμερικανικής ιστορίας.

Συγκεκριμένα, από τη λίστα έχουν «σβηστεί» εντελώς οι Χάρι Τρούμαν, Ντουάιτ Αϊζενχάουερ, Τζον Φ. Κένεντι, Λίντον Τζόνσον, Ρίτσαρντ Νίξον, Τζέραλντ Φορντ και Ρόναλντ Ρίγκαν, όπως φυσικά και οι δύο πρόεδροι της οικογένειας Μπους (Τζορτζ Χ.Ο. Μπους και Τζορτζ Ο. Μπους).