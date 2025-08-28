Έχανε στα «φρουτάκια», έβαζε φωτιά: Εθισμένος στον τζόγο ο εμπρηστής της Παλλήνης

Ο εμπρηστής της Παλλήνης, δημοτικός υπάλληλος του Δήμου, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία ότι έβαλε τέσσερις πυρκαγιές το από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο του 2025, φέρεται να ήταν και αθεράπευτος τζογαδόρος.

Ο κατηγορούμενος, μόνιμος υπάλληλος που μετέφερε παιδιά με ειδικές ανάγκες σε κοινωνική δομή του Δήμου, φέρεται να προέβη στους εμπρησμούς εν ώρα υπηρεσίας, χρησιμοποιώντας μάλιστα το υπηρεσιακό όχημα, αναφέρει η ΕΡΤ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος υποστήριξε ότι ήταν εθισμένος στον τζόγο και ότι κάθε φορά που έχανε, προχωρούσε στην πρόκληση πυρκαγιών.

Εμπρηστής της Παλλήνης: Το μοτίβο που ακολουθούσε

Η δράση του ακολουθούσε συγκεκριμένο μοτίβο, καθώς οι φωτιές εκδηλώνονταν από τις 16:00 έως τις 19:00 το απόγευμα. Στοιχεία όπως το οπτικό υλικό και τα κοινά χαρακτηριστικά των εμπρησμών αξιοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, οδηγώντας στη σύλληψή του.

Οι πυρκαγιές που προκάλεσε δεν έλαβαν μεγάλες διαστάσεις, ωστόσο το γεγονός ότι εκδηλώνονταν με επαναλαμβανόμενο τρόπο κινητοποίησε τις αρχές.

Ο άντρας συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου και χθες οδηγήθηκε ενώπιον της 3ης τακτικής ανακρίτριας, από την οποία ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί το μεσημέρι της Παρασκευής.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς αποκαλύφθηκε ότι ο δημοτικός υπάλληλος, λίγο πριν βάλει τις φωτιές, είχε παραλάβει και μεταφέρει ανήλικα παιδιά με ειδικές ανάγκες στις κοινωνικές δομές του Δήμου Παλλήνης.