Εικόνες «Αποκάλυψης» στο Ιράν: Λίμνη βάφτηκε κόκκινη – Η εξήγηση του Θοδωρή Κολυδά

Εικόνες «Αποκάλυψης» έρχονται από λίμνη που βάφτηκε κόκκινη στο νησί Ορμούζ του Ιράν, με τα σενάρια συνωμοσίας να δίνουν και ν παίρνουν

Ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, εξήγησε πως το εντυπωσιακό φαινόμενο έχει μία απολύτως λογική εξήγηση, καθώς πρόκειται για έναν καθαρά γεωλογικό και υδρομετεωρολογικό μηχανισμό».

Σε ανάρτησή του στο Χ αναφέρει:

«Οι έντονες βροχοπτώσεις στο νησί Χορμούζ του Ιράν μετέτρεψαν tην ακτογραμμή σε ένα εντυπωσιακό, φωτεινό κόκκινο τοπίο, δημιουργώντας εικόνες που έκαναν τον γύρο του κόσμου. Το φαινόμενο, αν και οπτικά εντυπωσιακό, δεν είναι μυστηριώδες: πρόκειται για έναν καθαρά γεωλογικό και υδρομετεωρολογικό μηχανισμό.

Το νησί Χορμούζ είναι γνωστό ως «Rainbow Island», καθώς διαθέτει εδάφη εξαιρετικά πλούσια σε οξείδια του σιδήρου (κυρίως αιματίτη). Σε περιόδους έντονων ή παρατεταμένων βροχοπτώσεων, το λεπτόκοκκο αυτό υλικό ξεπλένεται από τις πλαγιές, μεταφέρεται επιφανειακά μέσω απορροής και καταλήγει στη θάλασσα.

Εκεί, η αιώρηση των σιδηρούχων ιζημάτων δίνει στο νερό το χαρακτηριστικό βαθύ κόκκινο χρώμα, ιδιαίτερα έντονο κοντά στην ακτή.

Μετεωρολογικά, τέτοια επεισόδια συνδέονται με σπάνιες αλλά ισχυρές βροχοπτώσεις σε μια κατά τα άλλα άνυδρη περιοχή. Το ξηρό έδαφος, με περιορισμένη διήθηση, ευνοεί την ταχεία επιφανειακή απορροή, ενισχύοντας τη μεταφορά ιζημάτων.

Το αποτέλεσμα δεν είναι μόνο οπτικό: πρόκειται για ένα κλασικό παράδειγμα του πώς τα ακραία υδρολογικά επεισόδια μπορούν να αναδείξουν τη γεωλογική ταυτότητα ενός τόπου μέσα σε λίγες ώρες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το φαινόμενο δεν οφείλεται σε ρύπανση. Αντιθέτως, αποτελεί φυσική διεργασία που έχει παρατηρηθεί και στο παρελθόν στο Χορμούζ, αλλά γίνεται πιο θεαματική όταν οι βροχές είναι έντονες. Παρόμοια φαινόμενα έχουν καταγραφεί διεθνώς σε περιοχές με πλούσια σιδηρούχα ή αργιλικά εδάφη, όταν συνδυάζονται με ισχυρά επεισόδια βροχόπτωσης.

Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, η "κόκκινη παραλία" του Χορμούζ λειτουργεί και ως οπτική υπενθύμιση της κλιματικής μεταβλητότητας στη Μέση Ανατολή.

Περιοχές που χαρακτηρίζονται από μακρές ξηρές περιόδους μπορεί, σε σύντομο χρόνο, να βιώσουν βροχοπτώσεις ικανές να αλλάξουν προσωρινά το τοπίο όπςω είχαμε αναφέρει σε προηγούμενη ανάρτηση λώ του Ω-Βlocking.

Η φύση, με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο, αποκαλύπτει πώς το νερό παραμένει ο καθοριστικός παράγοντας διαμόρφωσης του περιβάλλοντος – ακόμη και εκεί όπου σπανίζει».

🔴🔴🔴ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΒΑΦΤΗΚΕ ...ΚΟΚΚΙΝΗ

✅Οι έντονες βροχοπτώσεις στο νησί Χορμούζ του Ιράν μετέτρεψαν tην ακτογραμμή σε ένα εντυπωσιακό, φωτεινό κόκκινο τοπίο, δημιουργώντας εικόνες που έκαναν τον γύρο του κόσμου. Το φαινόμενο, αν και οπτικά εντυπωσιακό, δεν είναι μυστηριώδες:… https://t.co/m45tE0LPMe pic.twitter.com/zhVTDiqcwD — Theodoros Kolydas (@KolydasT) December 17, 2025