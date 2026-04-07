Εικόνες ορόσημο από τη NASA: Η πλευρά της Σελήνης που δεν είχε αντικρίσει ξανά το ανθρώπινο μάτι

Εικόνες που κόβουν την ανάσα έφερε στο φως η NASA από την αποστολή Artemis II, καταγράφοντας στιγμιότυπα που η ανθρωπότητα δεν έχει αντικρίσει ξανά, καθώς αποκαλύφθηκε μια αθέατη πλευρά της Σελήνης.

Η σεληνιακή αποστολή που έχει προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον για την εξερεύνηση του Διαστήματος ανανέωσε τους στόχους για επιστροφή στο φεγγάρι, δίνοντας στην ανθρωπότητα μια μοναδική οπτική της Γης από το βαθύ Διάστημα.

Στη μία φωτογραφία, απαθανατίζεται η Γη, η οποία χάνεται πίσω από τον ορίζοντα της Σελήνης, όπως καταγράφηκε από το Orion από τη μακρινή πλευρά του φυσικού δορυφόρου. Πρόκειται για την πρώτη φωτογραφία του πλανήτη μας από τη συγκεκριμένη οπτική γωνία.

EARTHSET.

April 6, 2026.



Humanity, from the other side. First photo from the far side of the Moon. Captured from Orion as Earth dips beyond the lunar horizon. Photo: NASA pic.twitter.com/ZEBTQA85TY — The White House (@WhiteHouse) April 7, 2026

Η δεύτερη φωτογραφία δείχνει τη στιγμή μιας ολικής έκλειψης, όπως παρατηρήθηκε από σεληνιακή τροχιά στις 6 Απριλίου 2026. Στην εικόνα, η Σελήνη καλύπτει πλήρως τον Ήλιο, δημιουργώντας ένα θέαμα που ελάχιστοι άνθρωποι στην ιστορία είχαν την ευκαιρία να αντικρίσουν από τόσο μεγάλη απόσταση.

Το ρεκόρ που έσπασε η αποστολή Artemis II

Οι τέσσερις αστροναύτες κατάφεραν να σπάσουν το ρεκόρ απόστασης που μέχρι πρότινος κατείχε η αποστολή Apollo 13 το 1970, όταν έφτασαν στην πιο μακρινή προβλεπόμενη απόσταση από τη Γη: 406.778 χιλιόμετρα (252.760 μίλια). Αναμένεται ότι ξεπέρασαν το προηγούμενο ρεκόρ κατά 6.606 χιλιόμετρα.

Παρά το γεγονός ότι το πλήρωμα της Artemis II μόλις κατέκτησε το ρεκόρ απόστασης, ο Καναδός αστροναύτης Jeremy Hansen φαινόταν να έχει το βλέμμα του στραμμένο ήδη στις μελλοντικές αποστολές. Αφού έσπασε το ρεκόρ, κάλεσε αυτή τη γενιά και την επόμενη να φροντίσουν ώστε αυτό το ρεκόρ να μην παραμείνει για πολύ.

Η αποστολή Artemis II ακολουθεί σε γενικές γραμμές την ίδια τροχιά με την Apollo 13, μετά το περιστατικό «Houston, έχουμε πρόβλημα», που κατέστρεψε οποιαδήποτε ελπίδα η αποστολή εκείνη να προσγειωθεί στη Σελήνη.

Γνωστή ως τροχιά σεληνιακής ελεύθερης επιστροφής (free-return), αυτή η πορεία αξιοποιεί τη βαρύτητα της Γης και της Σελήνης, μειώνοντας την ανάγκη για καύσιμα. Πρόκειται για μια διαδρομή σχήματος «οκτώ», που θα βάλει τους αστροναύτες στην πορεία για την επιστροφή τους στη Γη, μόλις εξέλθουν από την πίσω πλευρά της Σελήνης.

Το πλήρωμα είχε περισσότερες από έξι ώρες για να παρατηρήσει και να καταγράψει τη σεληνιακή επιφάνεια, προσφέροντας τη δική τους οπτική για τη Σελήνη που μέχρι σήμερα γνωρίζαμε μόνο μέσα από φωτογραφίες που είχαν ληφθεί από ρομποτικά μέσα.

Το πλήρωμα αναμένεται να επιστρέψει με χιλιάδες φωτογραφίες, μεταξύ αυτών, τα σημεία προσελήνωσης των αποστολών Apollo 12 και 14 από το 1969 και το 1971, καθώς και περιοχές κοντά στον νότιο πόλο της Σελήνης, που αποτελεί την τοποθεσία για μια μελλοντική προσεδάφιση.