«Είναι όλα μέρος θεϊκού Σχεδίου», λένε στους στρατιώτες για τους βομβαρδισμούς στο Ιράν διοικητές των ΗΠΑ

Πολυάριθμες καταγγελίες έχει λάβει το Ίδρυμα Στρατιωτικής Θρησκευτικής Ελευθερίας (MRFF) από στρατιώτες σχετικά με την εισχώρηση θρησκευτικής ιδεολογίας στις στρατιωτικές εντολές από τη στιγμή που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τη στρατιωτικής επιχείρηση στο Ιράν, σύμφωνα με τον ανεξάρτητο δημοσιογράφο Τζο Λάρσεν.

Σύμφωνα με καταγγελίες που υπέβαλαν πάνω από 100 μέλη των ενόπλων δυνάμεων, για ορισμένους Αμερικανούς στρατιωτικούς διοικητές ο πόλεμος στο Ιράν αποτελεί μέρος ενός βιβλικού σχεδίου για το τέλος του κόσμου όπως τον ξέρουμε.

Ο Μάικι Γουάνστιν, ιδρυτής και πρόεδρος του MRFF, μίας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης που ιδρύθηκε πριν από 21 χρόνια και εστιάζει στην εξασφάλιση συνταγματικών δικαιωμάτων των στρατιωτών, μίλησε στη HuffPost και αποκάλυψε λεπτομέρειες από τις καταγγελίες, οι οποίες προέρχονται από περισσότερες από τρεις δεκάδες στρατιωτικές μονάδες σε τουλάχιστον 30 διαφορετικές εγκαταστάσεις.

«Ξεκινήσαμε να λαμβάνουμε κλήσεις νωρίς το πρωί του Σαββάτου από ανθρώπους που έλεγαν ότι οι διοικητές τους ήταν ενθουσιασμένοι και προσπαθούσαν να πουν στους στρατιώτες: "Μην ανησυχείτε, είναι όλα μέρος του Θεϊκού Σχεδίου"», δήλωσε ο Γουάινστιν.

Ο Γουάινστιν δήλωσε ότι ο «υποσχόμενος στόχος» στο βιβλίο της Αποκάλυψης της Βίβλου είναι τρομακτικός και θα έπρεπε να ανησυχεί τους πάντες. «Τους υπόσχονται έναν ποταμό μήκους περίπου 300 χιλιομέτρων και βάθους περίπου 2 μέτρων αποκλειστικά γεμάτο με το αίμα που η πολεμική εκδοχή του Ιησού τους θα χύσει στη Μάχη του Αρμαγεδδώνα», είπε ο Γουάινστιν. «Αυτό είναι πάρα πολύ αίμα».

Μέρος αυτού που κάνει τις μαρτυρίες τόσο ανησυχητικές, είπε ο Γουάινστιν, είναι ότι τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων δεν μπορούν να αντιδράσουν όταν λαμβάνουν εντολές που θολώνουν τα όρια σχετικά με τον διαχωρισμό Εκκλησίας και Κράτους. «Όλα έχουν να κάνουν με τον χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο», είπε. «Αν ο ανώτερός σου σε προσηλυτίζει, δεν μπορείς να του πεις “φύγε από μπροστά μου”. Σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, η ανυπακοή θεωρείται κακούργημα».

Μία από τις καταγγελίες που έλαβε το MRFF το Σαββατοκύριακο προήλθε από έναν υπαξιωματικό που βρίσκεται εκτός Ιράν αλλά αναμένει τη μεταφορά του ανά πάσα στιγμή. Ο αξιωματικός υπέβαλε την καταγγελία εκ μέρους του ίδιου και 15 ακόμη στρατιωτών, όλοι από διαφορετικά θρησκευτικά υπόβαθρα.

Ο υπαξιωματικός, ο οποίος είναι χριστιανός, ανέφερε ότι ένας διοικητής τους είπε να ενημερώσουν τους συναδέλφους τους ότι ο πόλεμος στο Ιράν είναι «όλα μέρος της Θείας Οικονομίας». Ο διοικητής φέρεται να επικαλέστηκε το βιβλίο της Αποκάλυψης και συγκεκριμένα το τμήμα που αναφέρεται στον Αρμαγεδδώνα και την «επικείμενη» επιστροφή του Ιησού Χριστού. Ο υπαξιωματικός είπε ότι τα μηνύματα από την ηγεσία όχι μόνο «καταστρέφουν το ηθικό και τη συνοχή της μονάδας» αλλά και ότι πιστεύει πως οι διοικητές παραβιάζουν κατάφωρα τους όρκους τους να υπερασπίζονται το Σύνταγμα, το οποίο εγγυάται τη θρησκευτική ελευθερία.

«Ο Τραμπ έχει χριστεί από τον Ιησού»

Σύμφωνα με την καταγγελία που μετέδωσε πρώτος ο Λάρσεν, ο διοικητής είπε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «έχει χριστεί από τον Ιησού για να ανάψει τη... φρυκτωρία στο Ιράν ώστε να προκαλέσει τον Αρμαγεδδώνα και να σηματοδοτήσει την επιστροφή του στη Γη». Ο διοικητής «είχε ένα μεγάλο χαμόγελο στο πρόσωπό του όταν τα έλεγε όλα αυτά, κάτι που έκανε το μήνυμά του να φαίνεται ακόμη πιο τρελό», ανέφερε η καταγγελία.

«Εγώ και οι συνάδελφοί μου γνωρίζουμε ότι είναι εντελώς λάθος να πρέπει να υποστούμε όσα είπε σήμερα ο διοικητής μας. Δεν πρόκειται μόνο για τον διαχωρισμό Εκκλησίας και Κράτους… Είναι το γεγονός ότι ο διοικητής μας αισθάνεται πως υποστηρίζεται πλήρως και δικαιολογείται από ολόκληρη την αλυσίδα διοίκησης ώστε να επιβάλλει τις απόψεις του περί Αρμαγεδδώνα για την επίθεσή μας στο Ιράν σε εμάς που βρισκόμαστε χαμηλότερα στην ιεραρχία», έγραψε ο αξιωματικός στην καταγγελία του προς το MRFF.

Ο Γουάινστιν είπε ότι κάποιοι στρατιωτικοί τον κάλεσαν την Κυριακή (1/3) για να αναφέρουν ότι προσκλήθηκαν σε μελέτες της Βίβλου στα σπίτια των διοικητών τους για να «συζητήσουν πώς όλα αυτά είναι μέρος του σχεδίου και πώς όλα εκπληρώνονται στο Βιβλίο της Αποκάλυψης και στη χριστιανική εσχατολογία». Οι διοικητές «βιάζονταν» να πείσουν τους υφισταμένους τους, σύμφωνα με τις καταγγελίες που έλαβε το MRFF.

Μόλις ένα μέλος των ενόπλων δυνάμεων υποβάλει καταγγελία στο MRFF, η εύρεση λύσης μπορεί να είναι δύσκολη. Οι στρατιωτικοί έχουν μερικές επιλογές, είπε ο Γουάινστιν: Αν τους πουν ότι δεν έχουν θάρρος, ευφυΐα ή γενναιότητα λόγω της θρησκευτικής τους παράδοσης ή της έλλειψής της, μπορούν να υποβάλουν καταγγελία στον επιθεωρητή ή ηθική καταγγελία εντός του στρατού. «Αλλά τότε εκτίθεσαι πλήρως», είπε ο Γουάινστιν. «Και όταν το κάνεις αυτό στον στρατό, γίνεσαι αυτό που αποκαλούμε “ταραντούλα πάνω σε γαμήλια τούρτα”. Πόσο νομίζετε ότι αντέχει αυτή η τούρτα σε εκείνο τον γάμο;»

Οι στρατιωτικοί μπορούν να απευθυνθούν σε στρατιωτικούς νομικούς συμβούλους ή ιερείς, αλλά το τελευταίο μπορεί να είναι ιδιαίτερα περίπλοκο. Η πλειονότητα των ιερέων του αμερικανικού στρατού είναι χριστιανοί και πολλοί είναι ευαγγελικοί. «Από μόνο του αυτό είναι εντάξει», είπε ο Γουάινστιν. «Αλλά αν είσαι χριστιανός εθνικιστής, δεν δίνεις καμία σημασία στον χρόνο, τον τόπο ή τον τρόπο… με κάθε μορφή θρησκευτικού εξτρεμισμού, δεν καταλήγουμε με μικρά ρυάκια ή ρέματα, αλλά με ωκεανούς και ωκεανούς αίματος».

Ο Γουάινστιν είπε ότι τίποτα από αυτά δεν θα έπρεπε να προκαλεί έκπληξη. Οι ευαγγελικές τάσεις της κυβέρνησης Τραμπ -και ειδικότερα του Υπουργείου Άμυνας- δεν ήταν μυστικό. Σε ένα πρωινό προσευχής τον περασμένο μήνα, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ είναι «χριστιανικό έθνος», ενώ πραγματοποιούνται μηνιαίες συναντήσεις προσευχής στο Πεντάγωνο. Όμως η ανάμειξη της θρησκείας με την πολιτική προκαλεί «διαγενεακή ζημιά» στις ΗΠΑ και στον στρατό τους, είπε ο Γουάινστιν.