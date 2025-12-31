Είπαν ήδη «Καλή Χρονιά»: Το μέρος του πλανήτη που υποδέχτηκε νωρίτερα το 2026

Υπάρχει μέρος του πλανήτη που υποδέχτηκε ήδη το 2026 και αυτό είναι η ατόλη Κιριτιμάτι, γνωστή και ως Νήσος των Χριστουγέννων, η οποία αποτελεί την πρώτη περιοχή που μπήκε στο νέο έτος.

Άλλες περιοχές του κράτους του Κιριμπάτι στον Ειρηνικό Ωκεανό, ετοιμάζονται να γιορτάσουν την αλλαγή του χρόνου μέσα στις επόμενες ώρες.

Πού βρίσκεται η ατόλη Κιριτιμάτι

Η ατόλη Κιριτιμάτι αποτελεί τμήμα του κράτους του Κιριμπάτι στον Ειρηνικό Ωκεανό και βρίσκεται νότια της Χαβάης και βορειοανατολικά της Αυστραλίας.

Το Κιριμπάτι αποτελεί κράτος που χωρίζεται σε πολλές ατόλες, δακτυλιοειδείς κοραλλιογενείς υφάλους, και εκτείνεται σε σχεδόν 4.000 χιλιόμετρα από ανατολή προς δύση.

Το Κιριμπάτι απέκτησε την ανεξαρτησία του από το Ηνωμένο Βασίλειο το 1979 ενώ φιλοξενεί το μεγαλύτερο θαλάσσιο καταφύγιο του Νότιου Ειρηνικού.

Μεγάλο τμήμα των ατόλων είναι κατοικήσιμες, ωστόσο λόγω της θέσης τους σε χαμηλό υψόμετρο κινδυνεύουν από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, που είναι αποτέλεσμα της της κλιματικής αλλαγής.

Το αρχιπέλαγος μετρά πληθυσμό περίπου 116.000 κατοίκους και παρότι βρίσκεται σχεδόν ακριβώς νότια της Χαβάης, το Κιριμπάτι υποδέχεται το νέο έτος μία ολόκληρη ημέρα νωρίτερα.