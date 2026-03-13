Είπε ο Τραμπ τους μουλάδες «καθάρματα»: «Είναι στα πρόθυρα της παράδοσης, τιμή μου που τους σκότωσα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στους ηγέτες των χωρών της Ομάδας των 7 (G7) κατά την διάρκεια της τηλεδιάσκεψης την Τετάρτη ότι το Ιράν βρίσκεται «στα πρόθυρα της παράδοσης», σύμφωνα με το Axios, επικαλoύμενο τρεις αξιωματούχους χωρών της ομάδας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τραμπ δήλωσε στους συμμάχους του ότι «ξεφορτώθηκε έναν καρκίνο που μας απειλούσε όλους» επαιρόμενος για τα αποτελέσματα της επιχείρησης Epic ⁠Fury.

Ο Τραμπ είπε «κανείς δεν ξέρει ποιος είναι ο ηγέτης, άρα δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να ανακοινώσει την παράδοση», γράφει το Axios. Ο Λευκός Οίκος δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Τραμπ: «Παρανοϊκά καθάρματα οι ηγέτες του Ιράν»

Ο Ρεπουμπλικάνος, ο μόνος πρόεδρος της σύγχρονης ιστορίας που ερευνάται για σεξουαλικά εγκλήματα εν μέσω της θητείας του, χαρακτήρισε σήμερα τα μέλη της ιρανικής ηγεσίας «παρανοϊκά καθάρματα» και είπε ότι ήταν «μεγάλη του τιμή που τους σκότωσε».

Διαβάστε ακόμα: Τρομοκρατική η επίθεση στη Βιρτζίνια: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες - Οπαδός του ISIS ο δράστης

Ο πόλεμος μαίνεται εδώ και σχεδόν δεκαπέντε ημέρες πλέον και δεν υπάρχουν ενδείξεις που να παραπέμπουν σε σύντομη «παράδοση» του ιρανικού καθεστώτος. Αντιθέτως, οι εχθροπραξίες κλιμακώνονται και διευρύνονται χωρίς ορατό τέλος, με την ηγεσία του Ιράν να «προκαλεί» τις ΗΠΑ να προβούν σε χερσαία επιδρομή, αναφέροντας πως είναι έτοιμοι για παν ενδεχόμενο.