«Είσαι Νεκρός;»: Η viral εφαρμογή που φτιάχτηκε για όσους μένουν μόνοι είναι λίγο creepy (ή στενάχωρη)

Σε μια εποχή που κατακλυζόμαστε από νέες εφαρμογές που «σου αλλάζουν τη ζωή», το app «Are You Dead» που κάνει πάταγο στην Κίνα, ίσως να είναι μια από τις πιο creepy που έχουν λανσαριστεί ποτέ - και ο ανταγωνισμός δεν είναι μικρός.

Το concept της εφαρμογής είναι απλό: Πρέπει να την ελέγχεις κάθε δύο ημέρες, κάνοντας κλικ σε ένα μεγάλο κουμπί, προκειμένου να επιβεβαιώσεις ότι είσαι ζωντανός.

Μην και ξεχαστείς.. γιατί θα επικοινωνήσει με την καθορισμένη επαφή έκτακτης ανάγκης και θα την ενημερώσει ότι ενδέχεται η ζωή σου να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Η συγκεκριμένη εφαρμογή ξεκίνησε τον Μάιο του περασμένου έτους χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία, κάτι το οποίο άλλαξε τις τελευταίες εβδομάδες, κατά τις οποίες παρατηρήθηκε κατακόρυφη αύξηση των downloads της.

Ο λόγος επιτυχίας της εφαρμογής

Πώς έγινε αυτό; Χιλιάδες νέοι που ζουν μόνοι σε κινεζικές πόλεις, άρχισαν να την κατεβάζουν μαζικά, ωθώντας την στο να γίνει η πιο δημοφιλής εφαρμογή επί πληρωμή στη χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, στην Κίνα ο αριθμός των νοικοκυριών ενός ατόμου ενδέχεται να ανέλθει στα 200 ​​εκατομμύρια έως το 2030, αναφέρει το κινεζικό κρατικό μέσο ενημέρωσης Global Times.

Και αυτό ακριβώς είναι το κοινό που προσπαθεί να προσεγγίσει η εφαρμογή, η οποία αυτοαποκαλείται «σύντροφος εταιρείας ασφαλείας, είτε είστε μοναχικός υπάλληλος γραφείου, φοιτητής που ζει μακριά από το σπίτι, είτε οποιοσδήποτε επιλέγει έναν μοναχικό τρόπο ζωής».

«Οι άνθρωποι που ζουν μόνοι σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής τους χρειάζονται κάτι τέτοιο, όπως και οι εσωστρεφείς, όσοι πάσχουν από κατάθλιψη, οι άνεργοι και άλλοι σε ευάλωτες καταστάσεις», δήλωσε ένας χρήστης στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Υπάρχει ο φόβος ότι οι άνθρωποι που ζουν μόνοι μπορεί να πεθάνουν απαρατήρητοι, χωρίς κανέναν να καλέσει για βοήθεια. Μερικές φορές αναρωτιέμαι, αν πέθαινα μόνος, ποιος θα μάζευε τη σορό μου;» είπε ένας άλλος.

Πώς πήρε το όνομα της

Παράλληλα, όσο η εφαρμογή αποκτά όλο και περισσότερους χρήστες, τόσο μεγαλώνουν και οι αντιδράσεις περί του ονόματος της, με πολλούς να επικρίνουν το όχι και πολύ χαρούμενο «Are You Dead».

Άλλοι, πιο υπερβολικοί, ζήτησαν να αλλάξει σε κάτι πιο χαρούμενο όπως «Είσαι καλά;» ή «Πώς είσαι;» και παρόλο που η επιτυχία αυτής της εφαρμογής οφείλεται, εν μέρει, στο πιασάρικο όνομά της, η εταιρεία πίσω από την εφαρμογή, Moonscape Technologies, δήλωσε ότι λαμβάνει υπόψη την κριτική για τον τρέχοντα τίτλο και ζυγίζει μια πιθανή αλλαγή ονόματος.

Η εφαρμογή, η οποία είναι διεθνώς καταχωρημένη με το όνομα Demumu, κατατάσσεται στις δύο κορυφαίες στις ΗΠΑ, τη Σιγκαπούρη και το Χονγκ Κονγκ, και στις τέσσερις κορυφαίες στην Αυστραλία και την Ισπανία για εφαρμογές κοινής ωφέλειας επί πληρωμή - πιθανώς προωθούμενη από Κινέζους χρήστες που ζουν στο εξωτερικό.

Το τρέχον όνομα είναι ένα λογοπαίγνιο με μια επιτυχημένη εφαρμογή παράδοσης φαγητού που ονομάζεται «Are you Hungry?. Στα κινέζικα, το «Si-le-ma» ακούγεται σαν το όνομα της εφαρμογής φαγητού «E-le-ma».

Αρχικά κυκλοφόρησε ως δωρεάν εφαρμογή, η εφαρμογή έχει πλέον εισέλθει στην κατηγορία επί πληρωμή - αν και στη χαμηλή τιμή των 8 γιουάν (1,15 δολάρια, 0,85 λίρες).