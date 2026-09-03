«Είστε για γέλια»: Έξαλλη η Αρίνα Σαμπαλένκα με δημοσιογράφο μετά τα σχόλια για την ήττα στο US Open

Η Αρίνα Σαμπαλένκα (Aryna Sabalenka) είχε μια αρκετά έντονη συζήτηση με έναν δημοσιογράφο, αφού ειπώθηκε στην δύο φορές πρωταθλήτρια στο τένις ότι οι δραστηριότητές της γύρω από το US Open περιλάμβαναν «πάρτι και διασκέδαση».

Η Λευκορωσίδα αθλήτρια ενοχλήθηκε από ερωτήσεις σχετικά με τις εμφανίσεις της εκτός γηπέδου και αρνήθηκε ότι έθεσε σε κίνδυνο την προετοιμασία της για το grand slam.

Aryna Sabalenka was not happy with a question she received during her U.S. Open press conference, ‘Think before you say stuff’



“How are you finding your mood now that the tournament has started? Obviously last week it’s lots of parties and fun and stuff like that..”



Aryna: “You… pic.twitter.com/CPZvShRbSI — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 3, 2026

«Εσείς οι δημοσιογράφοι είστε για γέλια. Πάρτι, διασκέδαση... γιατί να το λέτε αυτό; Γιατί να το σκεφτείτε αυτό; Τι είδους ερώτηση είναι αυτή;» είπε η κορυφαία αθλήτρια που είναι το No1 στην παγκόσμια κατάταξη.

«Απλώς επειδή δημοσίευσα, κάποιες δραστηριότητες με brands, νομίζετε ότι έκανα πάρτι και δεν έκανα προπόνηση;»πρόσθεσε, διακόπτοντας τη συζήτηση.

Αναφερόμενη στην απόδοσή της την Τετάρτη, η τέσσερις φορές νικήτρια του Grand Slam είπε ότι ήταν ικανοποιημένη τόσο με το επίπεδό της όσο και με την συγκέντρωσή της μετά από μια ακόμη κυρίαρχη εμφάνιση στο στάδιο Arthur Ashe.

«Έχω δουλέψει πολύ σκληρά, αλλά νιώθω ότι αρχίζω να απομακρυνθώ από την προσπάθεια να είμαι τέλεια στο γήπεδο», είπε η αθλήτρια. «Ξέρω ότι δεν μπορείς να είσαι τέλειος και απλώς προσπαθώ να δουλέψω με ό,τι έχω αυτή τη στιγμή» ενώ αναφερόμενη ειδικά στον δημοσιογράφο, συμπλήρωσε: «Πρέπει να σκέφτεστε πριν λέτε πράγματα».