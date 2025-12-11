Έκανε το άγαλμα σε χριστουγεννιάτικη φάτνη στην Ιταλία - Ο άνθρωπος που τον εντόπισε

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στο Γκαλατόνε της νότιας Ιταλίας, όπου ένας 38χρονος από τη Γκάνα συνελήφθη το περασμένο Σάββατο, αφού προσπάθησε να αποφύγει την αστυνομία παριστάνοντας το… άγαλμα μέσα σε χριστουγεννιάτικη φάτνη.

Ο άνδρας εντοπίστηκε από τον δήμαρχο της πόλης, Φλάβιο Φιλόνι, καθώς περνούσε από την Πιάτσα Σαντισίμο Κροτσιφίσο. Ο Φιλόνι παρατήρησε κάτι που αρχικά πίστεψε ότι ήταν μέρος της σύνθεσης της φάτνης, αλλά σύντομα κατάλαβε ότι επρόκειτο για πραγματικό άνθρωπο.

Σύμφωνα με το Euronews, ο δήμαρχος σκέφτηκε αρχικά να συγχαρεί τους διοργανωτές για το «ρεαλιστικό ομοίωμα», όμως με μια πιο προσεκτική ματιά διαπίστωσε την αλήθεια. Μαζί με άλλον δημοτικό αξιωματούχο προσπάθησαν να πείσουν τον άνδρα να απομακρυνθεί, όμως εκείνος αντιστάθηκε και ισχυρίστηκε ότι η φάτνη ήταν… το σπίτι του.

Στο σημείο έφτασαν δημοτική αστυνομία, κρατική αστυνομία και καραμπινιέροι, οι οποίοι ταυτοποίησαν τον άνδρα ως καταζητούμενο. Ο 38χρονος είχε αποδράσει ενώ του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης εννέα μηνών και 15 ημερών στη Μπολόνια, για αντίσταση κατά της αρχής και πρόκληση σωματικών βλαβών.

Ο δήμαρχος Φιλόνι ευχαρίστησε τις δυνάμεις ασφαλείας για την άμεση κινητοποίηση, επισημαίνοντας ότι το περιστατικό αποδεικνύει «τη σημασία της εμπιστοσύνης στο καθημερινό έργο όσων εγγυώνται την ασφάλεια και τη νομιμότητα».

Το Γκαλατόνε, με περίπου 15.400 κατοίκους, βρίσκεται στο Σαλέντο της Απουλίας, 26 χιλιόμετρα νότια του Λέτσε.