Μενού

Εκατέρωθεν πυρά από Ρωσία και Ουκρανία: Επίθεση με drones σε Μόσχα - Πύραυλοι κατά του Κιέβου

Εκατέρωθεν ανταλλαγή πυρών κυριαρχεί μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας καθώς οι πρώτοι επιτέθηκαν στη Μόσχα με drones, ενώ οι δεύτεροι με πυραύλους.

Reader symbol
Newsroom
Ουκρανία
Φωτογραφία αρχείου | AP/Ukrainian 24th Mechanized brigade
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Μαζικές επιθέσεις με drones εξαπέλυσαν την νύκτα οι ουκρανικές δυνάμεις κατά της Μόσχας και του Ροστόφ, ενώ το Κίεβο και οι περιοχές της Ζαπορίζια και του Κρίβι Ριγκ έγιναν στόχος των ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων.

Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιοχή του Ροστόφ, ενώ οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν τρεις θανάτους από τις ρωσικές επιθέσεις.

Η επίθεση κατά της Μόσχας με 600 drones προκάλεσε τον τραυματισμό τριών ανθρώπων, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σομπιάνιν μέσω της πλατφόρμας Max και πρόσθεσε ότι 201 drones αναχαιτίσθηκαν στην περιφέρεια της πόλης.

Οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν βιομηχανικό σύμπλεγμα παραγωγής στερεών καυσίμων για τους ρωσικούς πυραύλους στην περιοχή του Ροστόφ κατά την διάρκεια της νύκτας, ανακοίνωσε ο ουκρανικός στρατός.

«Η εταιρεία κατασκευάζει στερεό προωθητικό πυραύλων για συστήματα πολλαπλής εκτόξευσης ρουκετών, καθώς και για μια σειρά πυραυλικών συστημάτων και αερομεταφερόμενων όπλων», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ουκρανικού στρατού.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ