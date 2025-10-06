Σε εγρήγορση έχουν τεθεί οι Αρχές της Κίνας, μετά από αναφορές ότι περισσότεροι από 200 πεζοπόροι έχουν αποκλειστεί από χιονοθύελλα στις πλαγιές του Έβερεστ στο Θιβέτ, στήνοντας επιχείρηση απεγκλωβισμού.

Όπως έγινε γνωστό, οι Αρχές της Κίνας έχουν επικοινωνήσει με τους εγκλωβισμένους πεζοπόροι στο Έβερεστ, ενώ περίπου 350 άλλοι έχουν οδηγηθεί σε ασφαλές μέρος από τις ομάδες διάσωσης, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης της χώρας.

«Ήμουν πολύ τυχερός που κατάφερα να βγω», λέει ένας πεζοπόρος στο BBC, μετά το πέρασμα της χιονοθύελλας.

Η έντονη χιονόπτωση παγίδευσε εκατοντάδες τουρίστες που έκαναν πεζοπορία στην κοιλάδα του Θιβέτ, η οποία οδηγεί στην ανατολική πλευρά του Έβερεστ το Σαββατοκύριακο, καθώς ξεκίνησε η οκταήμερη εθνική αργία στην Κίνα.

Ένας κατασκηνωτής θυμάται ότι έπρεπε να καθαρίζει το χιόνι έξω από τη σκηνή του κάθε 10 λεπτά, ενώ ένας οδηγός λέει ότι η χιονόπτωση είναι ασυνήθιστα υψηλή για αυτή την εποχή του χρόνου.

Στα νότια του Θιβέτ, 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Νεπάλ, που επλήγη από σοβαρές πλημμύρες και κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από την ίδια καταιγίδα.

Με πληροφορίες του BBC