Εκεχειρία στη Γάζα: «Όχι» από Χαμάς για ξένη διοίκηση - Στο Ισραήλ Αμερικανοί στρατιώτες για επιτήρηση

Η εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, που τέθηκε σε ισχύ χθες από το Ισραήλ τηρείται και τα επόμενα βήματα προβλέπουν την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων και των Παλαιστίνιων κρατουμένων μέσα στα επόμενα 24ωρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Χαμάς συγκεντρώνει «αυτή τη στιγμή» τους Ισραηλινούς ομήρους και συμπλήρωσε ότι είναι βέβαιος ότι η συμφωνία για τη Γάζα, στην οποία συνέβαλε ως μεσολαβητής, θα κρατήσει.

Η Χαμάς έχει προθεσμία μέχρι τις 12:00 τοπική ώρα (10:00 BST) της Δευτέρας για να απελευθερώσει τους ομήρους, ενώ το Ισραήλ πρόκειται να απελευθερώσει περίπου 250 Παλαιστίνιους κρατούμενους και 1.700 κρατούμενους από τη Γάζα.

Ωστόσο η Χαμάς, όπως σημειώνει η ΕΡΤ, μέσω διάφορων αξιωματούχων της, εξέφρασε τις αντιρρήσεις της στα σχέδια περί ξένης διοίκησης στη Λωρίδα της Γάζας και στο θέμα του αφοπλισμού της. Μέλη της λένε ότι είναι παλαιστινιακό ζήτημα το θέμα της διοίκησης και ότι θα παραδώσουν τα όπλα τους σε ένα παλαιστινιακό κράτος. Μάλιστα, αξιωματούχος της είπε ότι μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα μελλοντικό παλαιστινιακό στρατό. Μάλιστα, άφησε να εννοηθεί ότι θα αναπτύξει δυνάμεις ασφαλείας, όπως τους αποκαλεί, στις περιοχές από όπου αποσύρεται το Ισραήλ.

Εν τω μεταξύ, χιλιάδες Παλαιστίνιοι έχουν αρχίσει να επιστρέφουν στο βόρειο τμήμα της Γάζας, αφού πέρασαν εκεί την πρώτη τους νύχτα από την έναρξη της εκεχειρίας την Παρασκευή. Σημειώνεται πως τεράστιες εκτάσεις στο βόρειο τμήμα του εδάφους έχουν καταστραφεί από τον διετή πόλεμο, με σχεδόν τα τρία τέταρτα των κτιρίων της πόλης της Γάζας να έχουν υποστεί ζημιές.

Γάζα | AP

Την ίδια ώρα, Αμερικανοί στρατιώτες αρχίζουν να καταφθάνουν στο Ισραήλ μέσα στη νύχτα, ως μέρος δύναμης που θα βοηθήσει στην επίβλεψη της εκεχειρίας στη Γάζα, σύμφωνα με το ABC News. Σύμφωνα με την αναφορά, που επικαλείται δύο αξιωματούχους, η ομάδα των 200 ατόμων θα φτάσει μέσα στο Σαββατοκύριακο, με πτήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες βάσεις στη Μέση Ανατολή.

Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης του αμερικανικού στρατού, έφτασε στο Ισραήλ χθες. Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι Αμερικανοί στρατιωτικοί θα συμβάλουν στη δημιουργία ενός κοινού κέντρου ελέγχου και στη συνέχεια θα ενσωματώσουν όλες τις άλλες δυνάμεις ασφαλείας που θα αναπτυχθούν στη Γάζα, ενώ θα λειτουργούν ως σύνδεσμος με τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF).

Στην ομάδα θα ενταχθούν στρατιωτικοί αξιωματούχοι από την Αίγυπτο, το Κατάρ, την Τουρκία και πιθανώς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με έδρα πιθανότατα την Αίγυπτο. Αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι δεν προτίθεται να εισέλθουν αμερικανικές δυνάμεις στη Γάζα.

Σύμφωνα με το Ισραήλ και σύμφωνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, έχει ήδη ολοκληρωθεί η αναδιάταξη των στρατευμάτων στην περιοχή και στις ζώνες όπου προβλέπεται μέσα στη Λωρίδα της Γάζας, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η απομάκρυνση των ομήρων. Επίσης η Χαμάς έχει εντοπίσει τους ζωντανούς ομήρους, μετέδωσε η ΕΡΤ.

Γάζα | AP

Υπάρχει πληροφορία ότι συγκροτείται μια task force στην οποία θα συμμετέχουν οι χώρες που μεσολάβησαν για τη συγκεκριμένη συμφωνία (Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες, Τουρκία, Κατάρ), έτσι ώστε με ειδικά μηχανήματα να καταφέρουν να εντοπίσουν και τους νεκρούς.

Βασική προτεραιότητα είναι οι ζωντανοί όμηροι, οι οποίοι πρώτα θα βρεθούν σε ένα κέντρο που στήνεται στο νότιο Ισραήλ για τις πρώτες εξετάσεις και στη συνέχεια θα γίνει η μεταφορά τους στα νοσοκομεία, με πιθανότερη ημερομηνία τη Δευτέρα» δήλωσε.

Και συμπλήρωσε: «Αφού απελευθερωθούν οι όμηροι, που αποτελεί και την πρώτη προτεραιότητα, αναμένεται να γίνει και η απελευθέρωση των Παλαιστινίων κρατουμένων που βρίσκονται εδώ στο Ισραήλ».

«Πράσινο φως» από ΟΗΕ για την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έλαβε το πράσινο φως από το Ισραήλ για να ξεκινήσει την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα από την Κυριακή, σύμφωνα με το Associated Press.

Ένας αξιωματούχος του ΟΗΕ, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσει λεπτομέρειες που δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί, δήλωσε ότι η βοήθεια θα περιλαμβάνει 170.000 μετρικούς τόνους που έχουν ήδη τοποθετηθεί σε γειτονικές χώρες όπως η Ιορδανία και η Αίγυπτος, καθώς οι αξιωματούχοι ανθρωπιστικής βοήθειας περίμεναν την άδεια των ισραηλινών δυνάμεων για να ξαναρχίσουν το έργο τους.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins sans frontières, MSF) κάλεσε χθες Παρασκευή τις αρχές του Ισραήλ να επιτρέψουν να αρχίσει «επαρκής και ανεμπόδιστη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας» στην Λωρίδα της Γάζας, που παραμένει υπό πολιορκία και αποκλεισμό, αφού τέθηκε νωρίτερα χθες σε ισχύ συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, έπειτα από δυο χρόνια πολέμου.

Γάζα | AP

Ακόμη, η οργάνωση τόνισε σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε πως πρέπει να δοθεί άμεσα άδεια να γίνουν ιατρικές διακομιδές ασθενών που χρειάζονται επειγόντως χειρουργικές επεμβάσεις κι εξειδικευμένη ιατρική βοήθεια.

Ο Ντόναλντ Τραμπ στην σύνοδο κορυφής για τη Γάζα στην Αίγυπτο

Ο Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να παραστεί στην σύνοδο κορυφής για την Γαζα, με την συμμετοχή διεθνών ηγετών, στο πλαίσιο της επίσκεψης του στην Αίγυπτο την επόμενη εβδομάδα, όπως αναφέρει το Axios.

Η σύνοδος διοργανώνεται από τον Προεδρο της Αιγύπτου Αλ Σίσι στο Σαρμ ελ Σειχ αναμένεται να πραγματοποιηθεί το πρωί της Τρίτης, αν και πηγές αναφέρουν ότι θα μπορούσε να μετατεθεί για τη Δευτέρα.

Έχει επίκεντρο την οικοδόμηση της διεθνούς υποστήριξης για το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ, καθώς οι συνομιλίες για την μεταπολεμική διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας συνεχίζονται.

Ενώ μέχρι στιγμής δεν αναμένεται η συμμετοχή του Ισραηλινού Πρωθυπουργοού Νετανιαχου.