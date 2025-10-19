Εκεχειρία τέλος στη Γάζα: Επίθεση της Χαμάς στη Ράφα - Αεροπορικές επιδρομές του IDF

«Ένοπλοι τρομοκράτες της Χαμάς» επιτέθηκαν εναντίον ισραηλινών δυνάμεων που επιχειρούσαν στην περιοχή της Ράφα. Σε απάντηση, ο IDF εξαπέλυσε στοχευμένες αεροπορικές επιδρομές, αναφέρουν οι Times of Israel, που σημαίνει πως η εκεχειρία τινάζεται στον αέρα.

Οι πληροφορίες αυτές συνοδεύονται από αναφορές περί παραβίασης της συμφωνίας εκεχειρίας από τη Χαμάς, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τον ισραηλινό στρατό σχετικά με τις ακριβείς συνθήκες και τον χρόνο της επίθεσης.

🚨 BREAKING 🚨

🚨 Ceasefire broken 🚨



Hamas terrorists targeted an armored IDF vehicle with an anti-tank rocket in Rafah (a zone that's under Israeli control according to the recent deal)



In retaliation, the IDF is currently attacking targets in Rafah pic.twitter.com/HnYk0Za4Wy — Hamas Atrocities (@HamasAtrocities) October 19, 2025

Σημειώνεται πως, η νέα αυτή εξέλιξη αναδεικνύει την εύθραυστη φύση της εκεχειρίας και την ένταση που εξακολουθεί να επικρατεί στη Γάζα, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις το τελευταίο διάστημα.

BREAKING 🔴



IDF has begun hitting terror positions in Rafah, after Hamas opened fire on IDF troops. Casualties reported on the IDF said. pic.twitter.com/057VlQTjsM — Open Source Intel (@Osint613) October 19, 2025

Νωρίτερα, η Χαμάς απέρριψε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ στην οποία αυτό επικαλέστηκε «αξιόπιστες πληροφορίες» που δείχνουν επικείμενη παραβίαση από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα της συμφωνίας εκεχειρίας με το Ισραήλ.

Η Χαμάς σημείωσε ότι οι ισχυρισμοί αυτοί είναι ψευδείς.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε χθες Σάββατο ότι είχε «αξιόπιστες πληροφορίες που δείχνουν επικείμενη παραβίαση της εκεχειρίας από τη Χαμάς κατά του λαού της Γάζας», υπογραμμίζοντας πως κάτι τέτοιο θα συνιστούσε «άμεση και σοβαρή παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας».