Ισραήλ και Χαμάς κατηγορούν η μία την άλλη για παραβίαση της συμφωνίας: Πόσο αντέχει η εκεχειρία;

Ισραήλ και Χαμάς ανταλλάσσουν κατηγορίες για παραβιάσεις της εκεχειρίας στη Γάζα, εν μέσω εντάσεων για τη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας, την παράδοση των σωμάτων των νεκρών ομήρων από τους μαχητές και νέων θυμάτων από ισραηλινό πυρ κοντά σε στρατιωτικές θέσεις.

Παρά τις κατηγορίες, περιφερειακοί διπλωμάτες και αξιωματούχοι των ΗΠΑ προσπαθούν να υποβαθμίσουν τη σημασία τους, τονίζοντας ότι και οι δύο πλευρές φαίνεται να παραμένουν δεσμευμένες στην εκεχειρία που συμφωνήθηκε την περασμένη εβδομάδα, όπως αναφέρει o Guardian.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε πως επιμένει στην απαίτηση να παραδώσει η Χαμάς τα σώματα των ομήρων που παραμένουν στη Γάζα, τονίζοντας ότι «ο αγώνας δεν τελείωσε ακόμη».

Σύμφωνα με τη συμφωνία, η Χαμάς απελευθέρωσε τους 20 επιζώντες ομήρους, αλλά έχει παραδώσει μόνο 9 από τους 28 νεκρούς ομήρους, υποστηρίζοντας ότι απαιτείται εξειδικευμένος εξοπλισμός για να ανακτηθούν τα υπόλοιπα σώματα από τα ερείπια.

Το Ισραήλ αρνείται ότι παραβίασε τη συμφωνία και κατηγορεί τη Χαμάς για υπονόμευση της εκεχειρίας. Οι ΗΠΑ και η Διεθνής Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού επισημαίνουν ότι οι τεράστιες καταστροφές στη Γάζα καθιστούν πολύ δύσκολη την ανάκτηση των σωμάτων.

Ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ ότι έχει σκοτώσει τουλάχιστον 24 άτομα από την Παρασκευή ως τώρα, παραδίδοντας λίστα παραβιάσεων σε διαμεσολαβητές.

Οι απώλειες μετά την εκεχειρία

Ιατρικές υπηρεσίες της ανέφεραν ότι πολίτης σκοτώθηκε από επιδρομή μη επανδρωμένου αεροσκάφους κοντά στην περιοχή Καν Γιούνις, κάτι που το Ισραήλ αρνήθηκε, δηλώνοντας ότι δεν πραγματοποίησε καμία τέτοια επιδρομή εκείνη την ημέρα.

Η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω του σημείου ελέγχου Ράφα — κρίσιμης σημασίας για τη Γάζα — καθυστερεί. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι δεν θα ανοίξει για βοήθεια την Πέμπτη όπως είχε σχεδιαστεί, αλλά ότι μεμονωμένες διέλευσεις μπορεί να επιτραπούν αργότερα.

Στο πλαίσιο του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ, προβλέπεται «πλήρης βοήθεια» προς τη Γάζα και η επιστροφή όλων των ομήρων, ζωντανών και νεκρών.

Ορισμένες πηγές στην Παλαιστίνη καταγγέλλουν ότι οι περιορισμοί του Ισραήλ στην παροχή βοήθειας συνιστούν «ομαδική τιμωρία».

Οι περιφερειακοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι πρώτες μέρες της συμφωνίας θα είναι «τεταμένες» και «τριβές», με τα ζητήματα της βοήθειας και της παράδοσης των σωμάτων να αποτελούν βασικά σημεία σύγκρουσης.

Η συμφωνία προβλέπει ανταλλαγή ομήρων και σωμάτων και απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων· προς το παρόν, έχουν ανταλλαγεί περίπου 1.700 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Η Χαμάς δήλωσε ότι πολλοί νεκροί ομήροι δεν μπορούν να παρασυρθούν λόγω των καταστροφών και ότι έχει στείλει ειδικές ομάδες για ανεύρεση σωμάτων.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, έχουν παραληφθεί 30 ακόμα πτώματα Παλαιστινίων, φτάνοντας τα 120 από την προηγούμενη Παρασκευή, με πολλούς να εμφανίζουν στοιχεία βασανιστηρίων και εκτελέσεων.

Προειδοποίηση Τραμπ

Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι, αν η Χαμάς δεν τηρήσει τη συμφωνία, το Ισραήλ θα μπορούσε να ξαναρχίσει στρατιωτικές ενέργειες.

Η ισραηλινή κυβέρνηση, παράλληλα, απαιτεί η Χαμάς να αφοπλιστεί και να παραδώσει την εξουσία στη Γάζα — κάτι που η οργάνωση απορρίπτει.

Η Χαμάς, από την πλευρά της, έχει ξεκινήσει εκκαθαρίσεις σε αστικές περιοχές που αποσύρθηκαν οι ισραηλινές δυνάμεις, με δημόσιες εκτελέσεις και συγκρούσεις με τοπικές συμμορίες.

Η κατάσταση παραμένει εύθραυστη και η εκεχειρία δοκιμάζεται καθημερινά.