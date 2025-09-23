Έκλεισαν το μικρόφωνο του Ερντογάν την ώρα που κατηγορούσε το Ισραήλ στον ΟΗΕ

Έκλεισαν το μικρόφωνο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, την ώρα της ομιλίας του στο βήμα του ΟΗΕ, τη στιγμή που κατηγορούσε το Ισραήλ. Οι Τούρκοι δημοσιογράφοι μίλησαν για σαμποτάζ, αλλά η τουρκική προεδρία ανακοίνωσε πως υπάρχει περιορισμός χρόνου 5 λεπτών στις ομιλίες, όπως μετέδωσε από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

Ο ήχος κόπηκε την ώρα που ο Ερντογάν έλεγε «από εδώ και πέρα πρέπει να υπάρξει εκεχειρία, η ανθρωπιστική βοήθεια να φτάσει στη Γάζα δίχως εμπόδια και το Ισραήλ να αποσύρει τις δυνάμεις του από τη Γάζα....».

«Απολογούμαι δεν μπορώ να ακούσω την ομιλία του προέδρου. Έχω χάσει τον ήχο του. Κυρίες και κύριοι, σας μιλάει η διερμηνέας. Δεν μπορώ να ακούσω τον πρόεδρο, χάθηκε ο ήχος του. Δεν μπορούμε να τον ακούσουμε» ανέφερε η μεταφράστρια.

Στην Τουρκία βράζουν. Ενδεικτικό του τι ακολούθησε από το CNN Turk:

CNN TURK: Σαμποτάζ στην ομιλία του Ερντογάν - Του έκλεισαν το μικρόφωνο - Ο Μακρόν μίλησε περισσότερο

Τούρκοι δημοσιογράφοι: «Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο»

Δημοσιογράφος: «Έχω παρακολουθήσει τη γενική συνέλευση του ΟΗΕ, λόγω του επαγγέλματος του εδώ και 20 χρόνια. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι να έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο».

Μουράτ Γιαντζί - διευθυντής CNN TURK: «Τώρα μας ενημέρωσαν πως έκλεισαν το μικρόφωνο λόγω του περιορισμού των 5 λεπτών».

Γιουνούς Πακσόι - ανταποκριτής CNN TURK: «Ναι αλλά ο Μακρόν μίλησε περισσότερο, ο βασιλιάς της Σαουδικής Αραβίας είχε κι αυτός μεγάλη διάρκεια».

Μουράτ Γιαντζί - διευθυντής CNN TURK: «Ναι το ξέρω, αλλά ας μείνουμε στην επίσημη ανακοίνωση».