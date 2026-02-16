Εκουαδόρ: Η στιγμή που η Μις Υφήλιος καταρρέει πάνω σε άρμα παρέλασης

H Μις Υφήλιος 2025 Φάτιμα Μπος ανησύχησε τους παρευρισκόμενους σε Φεστιβάλ στο Εκουαδόρ όταν ξαφνικά γονάτισε πάνω στο άρμα της παρέλασης την ώρα που χαιρετούσε τον κόσμο.

Η κάτοχος του διεθνούς τίτλου την ώρα που βρισκόταν πάνω στην πλατφόρμα που ήταν διακοσμημένη με λουλούδια φάνηκε να προσπαθεί να κρατηθεί από ένα κιγκλίδωμα πίσω της, πριν καταρρεύσει.

Σε βίντεο του περιστατικού που αναδημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακούγονται οι παρευρισκόμενοι να εκφράζουν την ανησυχία τους για το περιστατικό, ενώ μια γυναίκα ανέβηκε στο άρμα για να τη βοηθήσει. Η Μπος δεν έχασε τις αισθήσεις της, ωστόσο φαίνεται πως είχε μια ξαφνική αδιαθεσία.

Ο επικεφαλής Επικοινωνίας του Οργανισμού Μις Υφήλιος, Μιγκέλ Άνχελ Μαρτίνεζ δήλωσε στο People ότι η Μπος «ένιωσε ένα σύντομο επεισόδιο ζάλης ύστερα από αρκετές ώρες συμμετοχής στις υπαίθριες εκδηλώσεις» κατά τη διάρκεια της παρέλασης του φεστιβάλ.

«Για προληπτικούς λόγους, της παρασχέθηκε άμεσα βοήθεια από την ομάδα της και από το τοπικό ιατρικό προσωπικό που βρισκόταν στο σημείο», συνεχίζει η ανακοίνωση. «Παρέμεινε σε πλήρη συνείδηση, εξετάστηκε άμεσα και ανάρρωσε γρήγορα. Από αυξημένο αίσθημα προσοχής, το πρόγραμμά της προσαρμόστηκε ώστε να της επιτραπεί η κατάλληλη ξεκούραση και ενυδάτωση. Αισθάνεται καλά και εξέφρασε την ειλικρινή της ευγνωμοσύνη για τη θερμή υποδοχή και τη φιλοξενία που έλαβε στο Εκουαδόρ».

Ο Martínez πρόσθεσε επίσης ότι «η Φάτιμα βρίσκεται αυτή την περίοδο στην επίσημη διεθνή περιοδεία της ως Μις Υφήλιος, η οποία περιλαμβάνει πολιτιστικές, ανθρωπιστικές και κοινωνικές δράσεις σε πολλές χώρες. Σε κάθε σταθμό, συνεργαζόμαστε στενά με τους τοπικούς διοργανωτές και τις ιατρικές ομάδες ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η ευεξία των κατόχων του τίτλου».

Τόνισε ακόμη ότι η «υγεία και η ασφάλεια» των διαγωνιζόμενων της Μις Υφήλιος παραμένει ύψιστη προτεραιότητα για τον οργανισμό.

Η Μπος ήταν η εκπρόσωπος του Μεξικού στον διαγωνισμό Μις Υφήλιος το περασμένο φθινόπωρο και στέφθηκε νικήτρια στην Μπανγκόκ.