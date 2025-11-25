Έκπληξη από τον Τραμπ: Ετοιμάζει απευθείας συνομιλίες με τον Μαδούρο

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε σε συνεργάτες του πως έχει σκοπό να διεξαγάγει απευθείας συνομιλίες με τον ομόλογό του της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ωστόσο δεν έχει ακόμη οριστεί ημερομηνία γι’ αυτό, ανέφερε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios χθες Δευτέρα, επικαλούμενος πηγές του στην κυβέρνηση των ΗΠΑ τις οποίες δεν κατονόμασε.
Την περασμένη εβδομάδα ο κ. Τραμπ δήλωνε ανοικτός στην πιθανότητα συνομιλιών με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας «κάποια στιγμή».
Το ρεπορτάζ δημοσιεύθηκε την ημέρα που οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν «ξένη τρομοκρατική οργάνωση» καρτέλ - η ύπαρξή του αμφισβητείται από ειδικούς - του οποίου κατ’ αυτήν ηγείται ο πρόεδρος Μαδούρο, κλιμακώνοντας περαιτέρω την πίεση στο Καράκας.
