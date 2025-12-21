«Εκρηκτική» η κατάσταση με ΗΠΑ και Βενεζουέλα: Μπαίνει στον «χορό» και το Ιράν

Στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ ανέβηκαν και κατάσχεσαν δεξαμενόπλοιο στη Βενεζουέλα τα ξημερώματα της Κυριακής, στο πλαίσιο της αυξημένης πίεσης που ασκεί η κυβέρνηση Τραμπ στο Καράκας, με στόχο να πλήξουν βασική πηγή εσόδων της κυβέρνησης Μαδούρο.

Πρόκειται για τη δεύτερη περίπτωση παρέμβασης των ΗΠΑ σε πλοίο κοντά στη Βενεζουέλα μέσα στον μήνα, και έρχεται μετά την ανακοίνωση του προέδρου Τραμπ αυτή την εβδομάδα για «αποκλεισμό» τάνκερ υπό κυρώσεις που εισέρχονται ή εξέρχονται από τη χώρα.

Ενώ η οδηγία του Τραμπ αυτήν την εβδομάδα στόχευε πλοία υπό κυρώσεις, αυτό που κατασχέθηκε το Σάββατο δεν τελούσε υπό τέτοιο καθεστώς, σύμφωνα με αξιωματούχο των ΗΠΑ, και η κατάσχεση δεν αμφισβητήθηκε από το πλήρωμά του.

Βενεζουέλα: Στον «χορό» το Ιράν με το Καράκας

Το πλοίο, υπό σημαία Παναμά, μετέφερε βενζίνη από τη Βενεζουέλα και προοριζόταν τελικά για την Ασία. Η επιχείρηση του Σαββάτου καθοδηγήθηκε από την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ, με τη συνδρομή του στρατού, και πραγματοποιήθηκε σε διεθνή ύδατα, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ανακοίνωσε το Σάββατο ότι το Ιράν προσφέρθηκε να συνεργαστεί για την αντιμετώπιση αυτών που χαρακτήρισε «ενέργειες πειρατείας» και «διεθνούς τρομοκρατίας» από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας, Ιβάν Γκιλ, ανέφερε μέσω Telegram ότι επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ιρανό ομόλογό του, Άμπας Αραγκί, για να συζητήσουν τις διμερείς σχέσεις και τις «πρόσφατες εξελίξεις στην Καραϊβική, ειδικά τις απειλές» και την «κλοπή πλοίων φορτωμένων με βενεζουελάνικο πετρέλαιο».

Ο Γκιλ σημείωσε ότι η Τεχεράνη εξέφρασε «πλήρη αλληλεγγύη» προς τη Βενεζουέλα και προσέφερε συνεργασία «σε όλους τους τομείς» για την αντιμετώπιση των ενεργειών των ΗΠΑ, οι οποίες, όπως είπε, παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο.

Σε συνδυασμό με τις απειλές του Τραμπ για χερσαίες επιθέσεις στο έδαφος της Βενεζουέλας, οι κατασχέσεις πλοίων έχουν αυξήσει την πίεση στο Καράκας, στοχεύοντας τη βασική οικονομική «αρτηρία» της χώρας, που ήδη είχε επιβαρυνθεί από νέες κυρώσεις στον πετρελαϊκό τομέα νωρίτερα φέτος.