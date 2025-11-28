Έκρηξη και φωτιά σε δεξαμενόπλοιο στη Μαύρη Θάλασσα: «Ενδέχεται να έπεσε σε νάρκη», λέει η ναυτιλιακή

Μια έκρηξη και φωτιά ξέσπασαν στο μηχανοστάσιο ενός δεξαμενόπλοιου στη Μαύρη Θάλασσα, βόρεια του στενού του Βοσπόρου στην Τουρκία, σήμερα (28/11) σύμφωνα με την ναυτιλιακή εταιρεία Tribeca.

Το δεξαμενόπλοιο Kairos, που έπλεε υπό τη σημαία της Γκάμπια και με έρμα, βρισκόταν περίπου 52 μίλια βόρεια του Βοσπόρου όταν συνέβη το περιστατικό, ανέφερε η εταιρεία.

Η Tribeca, όπως επισημαίνει το Reuters ανέφερε ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, το πλοίο ενδέχεται να προσέκρουσε σε νάρκη και να κινδυνεύει να βυθιστεί, προσθέτοντας ότι αποστάλησαν ρυμουλκά διάσωσης και ακτοφυλακή για να βοηθήσουν.

Η ναυτιλιακή κίνηση μέσω του στενού συνεχίστηκε, ανέφερε επίσης η υπηρεσία.