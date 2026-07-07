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Έκρηξη κοντά στο ξενοδοχείο του Μακρόν στη Δαμασκό - Συναγερμός στις αρχές

Μια σειρά από εκρήξεις που οφείλονταν σε κατασκευασμένους εκρηκτικούς μηχανισμούς σημειώθηκαν κοντά στο ξενοδοχείο όπου διαμένει ο Εμανουέλ Μακρόν.

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Εμανουέλ Μακρόν
Εμανουέλ Μακρόν | Getty
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Μια σειρά από εκρήξεις που οφείλονταν σε κατασκευασμένους εκρηκτικούς μηχανισμούς σημειώθηκαν κοντά στο ξενοδοχείο όπου διαμένει ο Εμανουέλ Μακρόν στη Δαμασκό, σύμφωνα με πηγή ασφαλείας.

Το Al Jazeera αναφέρει δύο εκρήξεις που σημειώθηκαν κοντά στο Υπουργείο Τουρισμού στη συριακή πρωτεύουσα, μερικά μέτρα μόνο από το δωμάτιο του Γάλλου προέδρου.

Οι πρόεδροι της Γαλλίας και της Συρίας έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν στην Άγκυρα την Τρίτη για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου Αχμέντ αλ Σάρα αναμένεται να έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. 

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