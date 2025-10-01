Έκρηξη με νεκρό και τραυματίες στο Μόναχο: Διακόπηκε λόγω απειλής το Oktoberfest

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Τετάρτης (1/10) μεγάλη αστυνομική και πυροσβεστική επιχείρηση στο Μόναχο της Γερμανίας, καθώς ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του μετά από έκρηξη και πυρκαγιά σε πολυκατοικία στο Λέρχεναου, βόρεια της βαυαρικής πρωτεύουσας.

Οι αστυνομικές Αρχές στο Μόναχο, όπως μεταδίδουν σχετικά τα γερμανικά ΜΜΕ, υποψιάζονται εσκεμμένο εμπρησμό ως προς στην έκρηξη, ενώ βρήκαν και εκρηκτικά στο φλεγόμενο κτίριο.

Σύμφωνα με την BILD, ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός είχε παγιδεύσει την κατοικία των γονέων του με εκρηκτικά, τα πυροδότησε και κατόπιν αυτοκτόνησε. Από τις αλλεπάλληλες εκρήξεις στο κτίριο προκλήθηκε μεγάλη πυρκαγιά, ενώ είναι ακόμη ανεπιβεβαίωτες οι πληροφορίες για πυροβολισμούς που ακούστηκαν στο σημείο και για έναν άνδρα που έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει μεγάλη περιοχή και έχει διακόψει την κυκλοφορία του τρένου και των διερχόμενων λεωφορείων, ενώ με ανακοινώσεις της καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν το σημείο.

Μάλιστα, αρχικά είχε γίνει λόγος για ακύρωση του Oktoberfest που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Μόναχο, ωστόσο η αστυνομία διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει πλέον δημόσιος κίνδυνος και ότι το περιστατικό δεν συνδέεται με τις εκδηλώσεις.

Με πληροφορίες από Die Welt, BILD