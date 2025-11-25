Έκρηξη σημειώθηκε έξω από το Δικαστικό Μέγαρο της Σανλιούρφα στην Τουρκία, σήμερα το μεσημέρι (25/11).

Οι πρώτες πληροφορίες σύμφωνα με το Halk TV, κάνουν λόγο για τουλάχιστον έναν υπάλληλο που τραυματίστηκε.

Στο σημείο, όπως φαίνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχουν σπεύσει οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

#SONDAKİKA | Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama: Yaralılar var



🟥 İşte patlamanın yaşandığı bölgeden ilk görüntülerhttps://t.co/qBHLXZ2l0U pic.twitter.com/rMXj9BbAP4 — Halk TV (@halktvcomtr) November 25, 2025

Μετά την έκρηξη ξέσπασε φωτιά. Μόλις το προσωπικό αντιλήφθηκε το περιστατικό, ειδοποίησε την πυροσβεστική υπηρεσία και τους παραϊατρικούς.. Οι πυροσβέστες έθεσαν γρήγορα υπό έλεγχο τη φωτιά και το δικαστήριο εκκενώθηκε προληπτικά.

