Έκρηξη σημειώθηκε έξω από το Δικαστικό Μέγαρο της Σανλιούρφα στην Τουρκία, σήμερα το μεσημέρι (25/11).
Οι πρώτες πληροφορίες σύμφωνα με το Halk TV, κάνουν λόγο για τουλάχιστον έναν υπάλληλο που τραυματίστηκε.
Στο σημείο, όπως φαίνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχουν σπεύσει οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
Μετά την έκρηξη ξέσπασε φωτιά. Μόλις το προσωπικό αντιλήφθηκε το περιστατικό, ειδοποίησε την πυροσβεστική υπηρεσία και τους παραϊατρικούς.. Οι πυροσβέστες έθεσαν γρήγορα υπό έλεγχο τη φωτιά και το δικαστήριο εκκενώθηκε προληπτικά.
- Η απάντηση Γεωργιάδη στο τρολάρισμα Τσίπρα: Το βιβλίο που του πρότεινε να διαβάσει
- Η Ουκρανία συμφώνησε στο ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ: Εκκρεμούν οι λεπτομέρειες της συμφωνίας
- Η πιο παράξενη εκκλησία της Ελλάδας που οι άγιοι είναι σαν αρχαίοι φιλόσοφοι
- Μαρία Ηλιάκη στην καλεσμένη της: «Πώς είναι να είσαι τόσο όμορφη;»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.