Μενού

Τουρκία: Έκρηξη στο Δικαστικό Μέγαρο της Σανλιούρφα - Αναφορές για τραυματίες

Έκρηξη σημειώθηκε έξω από το Δικαστικό Μέγαρο της Σανλιούρφα στην Τουρκία.

Reader symbol
Newsroom
τουρκία
Έκρηξη στο Δικαστικό Μέγαρο Σανλιούρφα στην Τουρκία | NazHaber@X
  • Α-
  • Α+

Έκρηξη σημειώθηκε έξω από το Δικαστικό Μέγαρο της Σανλιούρφα στην Τουρκία, σήμερα το μεσημέρι (25/11). 

Οι πρώτες πληροφορίες σύμφωνα με το Halk TV, κάνουν λόγο για τουλάχιστον έναν υπάλληλο που τραυματίστηκε.

Στο σημείο, όπως φαίνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχουν σπεύσει οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής. 

Μετά την έκρηξη ξέσπασε φωτιά. Μόλις το προσωπικό αντιλήφθηκε το περιστατικό, ειδοποίησε την πυροσβεστική υπηρεσία και τους παραϊατρικούς.. Οι πυροσβέστες έθεσαν γρήγορα υπό έλεγχο τη φωτιά και το δικαστήριο εκκενώθηκε προληπτικά.
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ