Έκθεση-κόλαφος για τον εφιάλτη στη Δυτική Όχη: Η σεξουαλική βία γίνεται «όπλο» για εκτοπισμό Παλαιστινίων

Ισραηλινοί στρατιώτες και έποικοι χρησιμοποιούν κάθε μέσο, όσο αποτρόπαιο και εάν είναι, για να εκδιώξουν τους Παλαιστίνους από τα σπίτια τους, σύμφωνα με έκθεση που βλέπει το «φως» της δημοσιότητας. Ειδικοί σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και νομικοί αναφέρουν πως υπάρχουν περιπτώσεις έμφυλης βίας, παρενόχλησης ακόμα και σεξουαλικής επίθεσης για να επιτευχθεί ο σκοπός.

Γυναικόπαιδα και άνδρες από την Παλαιστίνη έχουν αναφέρει επιθέσεις, αναγκαστική αφαίρεση ρούχων, επώδυνες και ιδιαίτερα αδιάκριτες σωματικές έρευνες, αλλά και περιπτώσεις που Ισραηλινοί εκθέτουν τα γεννητικά τους όργανα, ακόμη και σε ανηλίκους, και απειλούν με σεξουαλική βία.

Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του Gurdian, έχουν καταγραφεί 16 τέτοια περιστατικά βίας από ερευνητές για την Κοινοπραξία Προστασίας της Δυτικής Όχθης τα τελευταία τρία χρόνια. Κρίνεται πως είναι υπερ-πολλαπλάσια, αλλά παράγοντες όπως η ντροπή, το στίγμα και οι απειλές, έχουν αποθαρρύνει τους επιζώντες από το να μιλήσουν.

«Η σεξουαλικοποιημένη βία χρησιμοποιείται για να πιέζει κοινότητες, να ορίζει αποφάσεις για την παραμονή ή μη στα σπίτια τους και να αλλάζει τα πρότυπα της καθημερινής ζωής», ανέφερε σε έκθεση η ομάδα διεθνών ανθρωπιστικών οργανώσεων.

Η έκθεση, με τον τίτλο: «Sexual violence and forcible transfer in the West Bank» (σ.σ. Σεξουαλική βία και βίαιη μεταφορά στη Δυτική Όχθη), αναφέρει αναλυτικά περιστατικά της κλιμακούμενης σεξουαλικής βίας και εξευτελισμού των Παλαιστινίων εντός των κοινοτήτων και των ίδιων τους των σπιτιών από το 2023.

Άλλες μορφές καταγγελλόμενης βίας είναι η ούρηση επί σωμάτων Παλαιστινίων, η λήψη - χωρίς την έγκριση και θέλησή τους - εξευτελιστικών φωτογραφιών, η παρενόχληση γυναικών όταν χρησιμοποιούν τουαλέτες αλλά και η σεξουαλική βία σε βάρος τους.

Οι καταγγελίες είναι ανώνυμες, λόγω του στίγματος αλλά και του φόβου αντιποίνων.

Περισσότερα από τα δύο τρίτα των νοικοκυριών που άνοιξαν για τους ερευνητές έκαναν λόγο για αύξηση των περιστατικών βίας κατά γυναικών και παιδιών, ως μοχλό πίεσης για να φύγουν οι οικογένειες από τις εστίες τους.

«Οι συμμετέχοντες ανέφεραν πως οι σεξουαλικές επιθέσεις αποτέλεσαν τη στιγμή όταν ο φόβος μετουσιώθηκε από χρόνιος σε ανυπόφορος. Μίλησαν για το ότι βλέπουν γυναίκες και νεαρά κορίτσια να υφίστανται εξευτελισμό αλλά και πώς υπολογίζουν συνεχώς τι μπορεί να συμβεί στη συνέχεια» γράφει η έκθεση, περιγράφοντας τη βάναυση πραγματικότητα στην περιοχή.

Όταν Ισραηλινοί στρατιώτες βρίσκονται μπροστά σε επιθέσεις, όχι απλώς δεν επεμβαίνουν για να βοηθήσουν και να ασκήσουν διώξεις στους δράστες, αλλά φαίνεται να τους βοηθούν. Αναφέρεται περιστατικό με δύο γυναίκες μέλη των ισραηλινών δυνάμεων να εισβάλουν σε σπίτι Παλαιστίνιας, μαζί με έναν έποικο, και να την αναγκάζουν να γδυθεί για να της κάνουν πλήρη σωματικό έλεγχο.

«Περιέγραψε πως της ζητήθηκε να ανοίξει τα πόδια της κατά τρόπο επίπονο και έκανε λόγο για υποτιμητικά σχόλια αλλά και αγγίγματα σε ευαίσθητες περιοχές» αναφέρεται.

Αλλά δεν είναι μόνο οι γυναίκες δέκτριες τέτοιων συμπεριφορών. Άνδρες και αγόρια, έχουν υποστεί, επίσης, άγια βία, κατά την έκθεση.

Τον περασμένο μήνα, Ισραηλινοί έποικοι έπιασαν έναν 29χρονο Παλαιστίνιο, έδεσαν με zip tie τα γεννητικά του όργανα και τον ξυλοκόπησαν δημόσια, μπροστά και σε διεθνείς ακτιβιστές, σύμφωνα με σχετικές μαρτυρίες.

Τον Οκτώβριο του 2023, έποικοι και στρατιώτες έγδυσαν, έβαλαν χειροπέδες και ξυλοκόπησαν Παλαιστίνιους, ούρησαν πάνω τους και επιχείρησαν να βιάσουν τον έναν με σκουπόξυλο. Πλην τούτων, τους τράβηξαν και φωτογραφίες που αργότερα διαμοίρασαν.

Οι επιπτώσεις της εφιαλτικής πραγματικότητας

Ορισμένα νεαρά κορίτσια αποφεύγουν ακόμα και να πηγαίνουν στο σχολείο για να μειώσουν στο ελάχιστο τις πιθανότητες επίθεσης σε βάρους τους, αλλά και γυναίκες έχουν σταματήσει να εργάζονται.

Καταγράφεται, επίσης, και μία άνοδος σε γάμους νεαρών ατόμων, με τους γονείς κοριτσιών να πασχίζουν να βρουν τρόπους για να τις απομακρύνουν από τον κίνδυνο. Τουλάχιστον 6 οικογένειες ανέφεραν πως σχεδιάζουν να παντρέψουν τα παιδιά τους, ηλικίας 15-17 ετών.

Και το Women’s Centre for Legal Aid and Counselling (WCLAC), με βάση τη Ραμάλα, έχει καταγγείλει άνοδο της σεξουαλικής βίας κατά γυναικών.

Το WCLAC ανέφερε ότι γυναίκες στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη έχουν αναφέρει σεξουαλικές επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένης αναγκαστικής διείσδυσης, κατά τη διάρκεια ερευνών.

«Τα κορίτσια δεν πηγαίνουν σε σχολεία και βλέπουμε πρόωρους, αναγκαστικούς γάμους. Είναι ανήλικες, αλλά γνωρίζουμε ότι οι μητέρες και οι πατεράδες τους προσπαθούν να τις προστατεύσουν, απομακρύνοντας τες από την περιοχή», δήλωσε η Kifaya Khraim, διευθύντρια της μονάδας υπεράσπισης στο WCLAC.

«Οι γυναίκες χάνουν τις δουλειές τους επειδή δεν μπορούν να πάνε, λόγω της σεξουαλικής βίας».

Η Milena Ansari, επικεφαλής του τμήματος κατεχόμενων παλαιστινιακών εδαφών στην οργάνωση Γιατροί για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα – Ισραήλ, επεσήμανε πως η γενικότερη αίσθηση ατιμωρησίας στους δράστες επιθέσεων κατά Παλαιστινίων, κάνει ακόμα δυσκολότερη την κατάσταση.

«Υπήρξε μια συζήτηση στην Κνεσέτ σχετικά με το αν είναι εντάξει ή όχι να βιάσεις έναν Παλαιστίνιο. Ούτε ο πρωθυπουργός είπε ότι το Ισραήλ αντιτίθεται στους βιασμούς κρατουμένων» σχολίασε η ίδια, ενδεικτικά.