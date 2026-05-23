Εκτός ελέγχου ο Έμπολα στο Κονγκό: Νεκροί τρεις εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού

Τρεις εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού πέθαναν στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό από ιό Έμπολα, πιθανότατα έχοντας προβληθεί ενώ διαχειρίζονταν σορούς θυμάτων της ασθένειας, ανακοίνωσε ο οργανισμός.

Πιστεύεται ότι προσβλήθηκαν από τον ιό Έμπολα στις 27 Μαρτίου ενώ εργάζονταν στην ανατολική περιοχή Ιτούρι σε ένα έργο που δεν σχετίζεται με τον ιό, πριν εντοπιστεί η έξαρση.

Οι εθελοντές πιστεύεται ότι είναι από τους πρώτους που πέθαναν στην επιδημία Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό, η οποία έχει οδηγήσει σε περισσότερους από 170 ύποπτους θανάτους και 750 ύποπτα κρούσματα.

Η Διεθνής Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC) δήλωσε ότι πέθαναν αφού υπηρέτησαν τις κοινότητές τους «με θάρρος και ανθρωπιά».

Το ξέσπασμα «δεν είχε εντοπιστεί» όταν οι Alikana Udumusi Augustin, Sezabo Katanabo και Ajiko Chandiru Viviane εργάζονταν με τα πτώματα, ανέφερε η IFRC. Πέθαναν μεταξύ 5 και 16 Μαΐου και εργάζονταν στην πόλη Μονγκμπουάλου, η οποία θεωρείται πλέον το επίκεντρο της επιδημίας.

Την Παρασκευή, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) αύξησε τον κίνδυνο δημόσιας υγείας από τον ιό στη ΛΔ Κονγκό από «υψηλό» σε «πολύ υψηλό».

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ, Δρ. Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, δήλωσε επίσης ότι ο κίνδυνος στην ευρύτερη περιοχή της Αφρικής είναι «υψηλός» αλλά παραμένει «χαμηλός» σε παγκόσμιο επίπεδο.