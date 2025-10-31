Εκτός Youtube TV το ESPN και το ABC: Δεν τα βρήκαν Disney και Google

Τα δίκτυα της Walt Disney συμπεριλαμβανομένου του ESPN και του ABC δεν θα μεταδίδονται από την πλατφόρμα YouTube TV της Google pay, μετά από την αποτυχία των σχετικών διαπραγματεύσεων, όπως ανέφεραν αργά το βράδυ της Πέμπτης, το αμερικανικό περιοδικό Variety και η εφημερίδα the Los Angeles Times.

Η Disney και η Google δεν ανταποκρίθηκαν σε αιτήματα σχολιασμού του ειδησεογραφικού πρακτορείου Reuters εκτός του ωραρίου εργασίας.

We know how disruptive it is to lose channels you enjoy, and we’re committed to continuing to work with Disney to reach an agreement. If their content is unavailable for an extended period of time, we'll offer our members a $20 credit. For updates, visit https://t.co/fn10CU7gfP. — YouTube TV (@YouTubeTV) October 31, 2025

Statement regarding Google’s YouTube TV pic.twitter.com/qev5AQGewS — ESPN PR (@ESPNPR) October 31, 2025



