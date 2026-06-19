Εκτροχιάστηκε μετρό στην Κωνσταντινούπολη - Αναφορές για τραυματίες

Το μετρό που εκτελεί το δρομολόγιο μεταξύ του Kadıköy και του Αεροδρομίου Sabiha Gökçen εκτροχιάστηκε στον σταθμό Bostancı στην Κωνσταντινούπολη. Οι επιβάτες κατάφεραν να βγουν μόνοι τους από τον συρμό και περπάτησαν μέσα στη σήραγγα σύμφωνα με την Haberler. Τρία άτομα τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Λόγω τεχνικής βλάβης, τα δρομολόγια του μετρό εκτελούνται προσωρινά μόνο μεταξύ των σταθμών Maltepe και Αεροδρόμιο Sabiha Gökçen.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμα οι λόγοι που εκτροχιάστηκε ο συρμός.

Σε ανακοίνωσή της, η Metro İstanbul ανέφερε:

«Λόγω τεχνικής βλάβης στη Γραμμή Μετρό M4 Kadıköy–Αεροδρόμιο Sabiha Gökçen, τα δρομολόγια εκτελούνται μεταξύ των σταθμών Maltepe και Αεροδρόμιο Sabiha Gökçen.»

Οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για περίθαλψη.

Ο Διευθυντής Υγειονομικών Υπηρεσιών της Επαρχίας Κωνσταντινούπολης, αναπληρωτής καθηγητής Δρ. Abdullah Emre Güner, δήλωσε μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Μετά το περιστατικό που σημειώθηκε στη Γραμμή Μετρό M4 Kadıköy–Αεροδρόμιο Sabiha Gökçen, στην περιοχή στάλθηκαν πολυάριθμα πληρώματα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (112) και προσωπικό της UMKE. Οι ομάδες μας έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα και συνεχίζουν το έργο τους σε συντονισμό με τους αρμόδιους φορείς.»

SON DAKİKA | Kadıköy ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasında sefer yapan metro, Bostancı'da raydan çıktı.



• Yolcular tahliye ediliyor. pic.twitter.com/jGkizHs2Lb — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) June 19, 2026