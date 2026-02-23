«Ελ Μέντσο»: Πώς εντοπίστηκε ο πιο καταζητούμενος βαρόνος ναρκωτικών - Σε αναβρασμό το Μεξικό

Η επιχείρηση που οδήγησε στον εντοπισμό και τον θάνατο του διαβόητου αρχηγού καρτέλ Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες, γνωστού ως «Ελ Μέντσο», πυροδότησε αιματηρά αντίποινα σε ολόκληρο το Μεξικό, με δεκάδες νεκρούς και εκτεταμένα επεισόδια βίας.

Πώς εντοπίστηκε ο «Ελ Μέντσο»

Σύμφωνα με τις μεξικανικές Αρχές, κρίσιμες πληροφορίες προήλθαν από πρόσωπο του στενού περιβάλλοντος μίας συντρόφου του αρχηγού του καρτέλ, γεγονός που επέτρεψε τον ταχύ σχεδιασμό της επιχείρησης σε κτήριο που χρησιμοποιούσε ο Οσεγκέρα.

Ο ηγέτης του Καρτέλ Νέας Γενιάς του Χαλίσκο (CJNG), ενός από τα ισχυρότερα και πιο βίαια καρτέλ της χώρας, τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών με ειδικές δυνάμεις σε δασώδη περιοχή έξω από την Ταπάλπα, στην πολιτεία Χαλίσκο.

Μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στην Πόλη του Μεξικού, ωστόσο υπέκυψε στα τραύματά του καθ’ οδόν, μαζί με δύο σωματοφύλακές του.

Το «βαρύτερο πλήγμα» της τελευταίας δεκαετίας

Ο υπουργός Άμυνας του Μεξικού, Ρικάρντο Τρεβίγια Τρέχο, χαρακτήρισε την επιχείρηση καθοριστική για την αποδυνάμωση του CJNG, κάνοντας λόγο για το ισχυρότερο πλήγμα κατά των καρτέλ την τελευταία δεκαετία.

Η πρόεδρος της χώρας, Κλαούντια Σάινμπαουμ, υπογράμμισε ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό την ηγεσία των μεξικανικών αρχών, με ανταλλαγή πληροφοριών από τις ΗΠΑ αλλά χωρίς συμμετοχή αμερικανικών δυνάμεων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν επικηρύξει τον Οσεγκέρα με αμοιβή 15 εκατ. δολαρίων, καθώς θεωρούνταν βασικός διακινητής φαιντανύλης προς την αμερικανική αγορά.

Κύμα βίας και δεκάδες νεκροί

Ο θάνατος του «Ελ Μέντσο» προκάλεσε κύμα βίαιων αντιποίνων. Ένοπλοι του καρτέλ απέκλεισαν δρόμους, έστησαν τουλάχιστον 85 οδοφράγματα και πυρπόλησαν οχήματα σε πολλές πολιτείες.

Σύμφωνα με τον υπουργό Ασφαλείας Ομάρ Γκαρσία Χάρφουτς, 30 μέλη του καρτέλ σκοτώθηκαν στις συγκρούσεις, ενώ συνελήφθησαν τουλάχιστον 70 άτομα σε επτά πολιτείες. Παράλληλα, 25 μέλη της στρατιωτικής αστυνομίας της Εθνοφρουράς έχασαν τη ζωή τους σε επιθέσεις που ακολούθησαν την επιχείρηση.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι τις επιθέσεις στο Χαλίσκο οργάνωσε στενός συνεργάτης του Οσεγκέρα, γνωστός ως «Ελ Τούλι», ο οποίος επίσης σκοτώθηκε σε σύγκρουση με δυνάμεις ασφαλείας.

Διεθνείς αντιδράσεις και πιέσεις

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε το Μεξικό να εντείνει τις προσπάθειες κατά των καρτέλ, ζητώντας αυστηρότερη δράση απέναντι στη διακίνηση ναρκωτικών.

Από την πλευρά της, η μεξικανική κυβέρνηση επανέλαβε ότι επιδιώκει την αποκατάσταση της ασφάλειας, επισημαίνοντας παράλληλα πως σημαντικό μέρος των παράνομων όπλων που καταλήγουν στα χέρια των καρτέλ προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο θάνατος του Οσεγκέρα αναμένεται να πυροδοτήσει εσωτερικές ανακατατάξεις στο CJNG, με τις Αρχές να παρακολουθούν στενά ενδεχόμενη αναδιάρθρωση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέο κύκλο βίας.