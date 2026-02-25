Ο θάνατος του διαβόητου βαρόνου ναρκωτικών Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες, γνωστού ως «Ελ Μέντσο» αποτελεί ένα μεγάλο γεγονός για το Μεξικό αλλά σίγουρα δεν βάζει τελεία σε μια αυτοκρατορία χρόνων και..εκατομμυρίων.

Τα σενάρια για τη διαδοχή του «Ελ Μέντσο» θέλουν επόμενο κεφάλι των καρτέλ ναρκωτικών τον Χουάν Κάρλος Βαλένσια Γκονσάλες, γνωστός και με τα προσωνύμια «El Pelon, Tricky Tres και O3».

Το φαβορί για ηγέτης του καρτέλ Χαλίσκο, είναι 41 ετών, γεννημένος στη Σάντα Άνα της Κομητείας Όραντζ το 1984, και είναι θετός γιος του «Ελ Μέντσο». Θεωρείται και υπήκοος των ΗΠΑ καθώς έχει και αμερικανική και μεξικανική υπηκοότητα.

Οικογενειακή υπόθεση η αυτοκρατορία του καρτέλ ναρκωτκών στο Μεξικό

Ο θετός γιος δεν είναι ο μόνος[ που συνδέεται με τον Ελ Μέντσο. Και η μητέρα παίζει σημαντικό ρόλο στην αυτοκρατορία ναρκωτικών.

Η μητέρα του Χουάν Κάρλος, Ροζαλίντα «Λα Χέφα» Γκονζάλες Βαλένσια, ήταν παντρεμένη με τον Θερβάντες και έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διαχείριση των οικονομικών του καρτέλ. Σύμφωνα με την εφημερίδα The New York Post, ορισμένοι αναλυτές πιστεύουν ότι θα μπορούσε να αναλάβει την ηγεσία, αλλά η επικρατούσα άποψη είναι ότι θα υποστηρίξει την άνοδο του γιου της.

Μεξικό: Πότε έγινε γνωστή η δράση του Χουάν Κάρλος

Η φερόμενη εμπολοκή του Χουάν Κάρλος σε εμπορία ναρκωτικών δημοσιοποιήθηκε το 2020, όταν η DEA αποκάλυψε την ευθύνη του για την παραγωγή και διανομή μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών και τη σύνδεσή του με βίαια εγκλήματα που χρονολογούνται από το 2007, ανέφερε η New York Post.

Τον Ιούλιο του 2020, εμφανίστηκαν βίντεο που έδειχναν την ένοπλη πτέρυγα του καρτέλ, με τον τότε υπουργό Άμυνας του Μεξικού να αναγνωρίζει τον Χουάν Κάρλος στο βίντεο. Μέχρι τον Οκτώβριο, αντιμετώπισε ομοσπονδιακό κατηγορητήριο στις Ηνωμένες Πολιτείες για συνωμοσία για τη διανομή ελεγχόμενων ουσιών και για χρήση πυροβόλου όπλου κατά τη διάρκεια συναλλαγής ναρκωτικών. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ επέβαλε αμοιβή 5 εκατομμυρίων δολαρίων για το κεφάλι του. Η διευθύντρια της DEA,

Αν Μίλγκραμ, δήλωσε ότι η έρευνα ήταν γνωστή ως «Επιχείρηση Πίνκι και ο Εγκέφαλος». Ο Χουάν Κάρλος είχε επίσης καταχωρηθεί από το Εθνικό Κέντρο Αντιτρομοκρατίας ως ο «de facto δεύτερος στην ιεραρχία» πίσω από τον Θερβάντες. Παρά όλες τις εικασίες, ο αναλυτής ασφαλείας Ντέιβιντ Σαουσέντο δήλωσε στο CNN στις 23 Φεβρουαρίου ότι ο Χουάν Κάρλος εξακολουθεί να μην έχει επιρροή μεταξύ των άλλων διοικητών του καρτέλ για να αναλάβει τον έλεγχο.

Πώς το «παιχνίδι διαδοχής» θα φέρει και άλλη βία στο Μεξικό

Η διαδοχή του καρτέλ του Χαλίσκο περιπλέκεται περαιτέρω από τις προηγούμενες συλλήψεις και καταδίκες άλλων μελών της οικογένειας. Ο μεγαλύτερος αδελφός του Ελ Μέντσο, Αντόνιο Οσεγκέρα Θερβάντες, συνελήφθη στις ΗΠΑ το 2025 μαζί με 28 άλλους ηγέτες του καρτέλ, ενώ ο γιος του Ρούμπεν Οσεγκέρα-Γκονζάλες καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη συν 30 χρόνια και αναγκάστηκε να παραδώσει 6 δισεκατομμύρια δολάρια σε παράνομα κεφάλαια πέρυσι.

Ειδικοί λένε, ότι ο θάνατος του βαρόνου των ναρκωτικών Ελ Μέντσο δεν θα μείνει ατιμώρητος. «Στον εγκληματικό υπόκοσμο, τέτοιες ενέργειες δεν παραβλέπονται απλώς. Η αντίδραση είναι αυτή που βλέπουμε τώρα: ναρκοτρομοκρατία, αποκλεισμοί και πυρκαγιές σε παντοπωλεία σε όλο το Μεξικό», δήλωσε.