Από τα αβοκάντο στην ηρωίνη: Ο άνθρωπος πίσω από το όνομα «Ελ Μέντσο»

Οι εικόνες και οι μαρτυρίες που έρχονται από το Μεξικό διαμορφώνουν ένα σκηνικό τρομακτικό. Τις τελευταίες μέρες, ένα παράξενο όνομα κυριαρχεί. «Ελ Μέντσο». Βαρόνος ναρκωτικών, εγκληματίας, επικεφαλής ενός καρτέλ με τέτοια δύναμη που ανατρέπει την τάξη και την καθημερινότητα των πολιτών κατά βούληση.

Μια ζωή στην παρανομία

Τα καρτέλ ναρκωτικών στο Μεξικό είναι μια ιδιαίτερη υπόθεση. Ένα κράτος εν κράτει που συχνά ξεπερνά σε δύναμη το ίδιο το κράτος, ελέγχει περιοχές, σχεδιάζει εκτελέσεις σε κοινή θέα μεγάλων πόλεων. Έχουμε παρακολουθήσει τη δραστηριότητά τους μέσα από σειρές του Netflix και όχι μόνο. Για τους πολίτες της χώρας όμως, δεν πρόκειται για σειρά αλλά για μια καθημερινότητα δεμένη με τον κίνδυνο και τον φόβο.

Ο «Ελ Μέντσο» υπήρξε επικεφαλής του καρτέλ της πολιτείας του Χαλίσκο, αυτό που η κυβέρνηση της χώρας θεωρεί το ισχυρότερο και πλέον επικίνδυνο. Το καρτέλ βρίσκεται σε μια μόνιμη διαμάχη με τα υπόλοιπα για τον έλεγχο διαφόρων περιοχών. Ελέγχει περίπου 100 εργαστήρια μεθαμφεταμίνης στο Μεξικό και έχει έναν τζίρο που ξεπερνάει τα 12 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Θερβάντες (το πραγματικό του όνομα πριν γίνει «Ελ Μέντσο») είχε παρατήσει το σχολείο σε μικρή ηλικία. Εργαζόταν στο αγρόκτημα της οικογένειας, στην καλλιέργεια αβοκάντο. Οι δικοί του ήταν αρκετά φτωχοί και ο Θερβάντες ήταν ένα από τα έξι παιδιά της οικογένειας. Σε ηλικία περίπου 14 ετών ξεκίνησε να δουλεύει ως φύλακας σε μια χασισοφυτεία. Το άλλο του προσωνύμιο ήταν «Άρχοντας των Κοκόρων» επειδή το αγαπημένο του χόμπι ήταν οι κοκορομαχίες!

Διαβάστε ακόμη: «Ζούμε σε εμπόλεμη ζώνη»: Ο τρόμος των Ελλήνων του Μεξικό μετά τον θάνατο του Ελ Μέντσο

Κάπου εκεί αποφάσισε να διεκδικήσει μια καλύτερη ζωή και τη δεκαετία του ‘80 μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τον αδερφό του. Έμειναν στην περιοχή του Σαν Φρανσίσκο. Ο Θερβάντες συνελήφθη για οπλοκατοχή αλλά δεν είναι σαφές αν του επιβλήθηκε κάποια ποινή. Σε κάθε περίπτωση, συνέχισε την πορεία του και μαζί με τον αδερφό του ξεκίνησαν την…ενασχόλησή τους με την ηρωίνη. Και πάλι οι αρχές ήταν ένα βήμα πιο μπροστά. Τον συνέλαβαν και στη συνέχεια τον απέλασαν.

Αστυνομικός και ύστερα βαρόνος ναρκωτικών

Κέντρο όλων των επιχειρήσεων του καρτέλ είναι η πολιτεία του Χαλίσκο. Εκεί επέστρεψε ο «Ελ Μέντσο» και έπιασε δουλειά στην τοπική αστυνομία πριν μεταπηδήσει στο τοπικό καρτέλ. Ξεκίνησε από χαμηλά ως μέλος της ομάδας προστασίας του αρχηγού. Για να καταφέρει όμως να ανέβει τα σκαλοπάτια της ιεραρχίας, παντρεύτηκε την αδερφή ενός σημαντικού στελέχους του καρτέλ.

Το καρτέλ του Χαλίσκο εν τέλει διασπάστηκε σε δύο μέρη και ο Θερβάντες έγινε αρχηγός του δεύτερου. Αυτό που θα γινόταν το μεγαλύτερο καρτέλ της χώρας ξεκίνησε από μια μικρή περιθωριακή ομάδα που ο αδίστακτος χαρακτήρας του «έσπρωξε» στην εγκληματική κορυφή.

Η σύλληψη του «Ελ Τσάπο» παράλληλα άνοιξε τον δρόμο για τον Θερβάντες. Ένα κενό εξουσίας δημιουργήθηκε που το καρτέλ του Χαλίσκο εκμεταλλεύτηκε με καταλυτικό τρόπο. Η στρατηγική τους βασιζόταν σε σοκ και δέος. Αφενός, εκβίαζαν κρατικούς αξιωματούχους πως θα τους βλάψουν και αφετέρου έκαναν σαρωτικές επιθέσεις σε αστυνομικές δυνάμεις σε κέντρα μεγάλων πόλεων.

Μπροστά στα έντρομα μάτια περαστικών, συνήθως στη μέση ενός κεντρικού δρόμου, έστηναν την παγίδα τους. Και όταν εμφανίζονταν οι αστυνομικοί, μια βροχή από σφαίρες κυριαρχούσε στην περιοχή. Ο Θερβάντες ήταν γνωστός στις αρχές για την ασύλληπτη σκληρότητά του. Η ανθρώπινη ζωή δεν σήμαινε απολύτως τίποτα για εκείνον. Το καρτέλ έφτασε να κυριαρχεί σε μεγάλες πόλεις όπως η Γκουανταλαχάρα.

Όταν η αστυνομία βρισκόταν κοντά στον «Ελ Μέντσο», οι δικοί του πυρπολούσαν αυτοκίνητα και έκλειναν την εθνική οδό για να εμποδίσουν τη σύλληψή του. Ακόμα και ελικόπτερα του στρατού της χώρας έμπαιναν συχνά στο στόχαστρο όταν εμπόδιζαν τις επιχειρήσεις του καρτέλ. Τίποτα δεν φαινόταν ικανό να σταματήσει τον Θερβάντες.

Διαβάστε ακόμη: «Πήγα στο συνεργείο του El Chapo μερικά χιλιόμετρα πριν το τέλος του κόσμου»

Ο ίδιος ζούσε στη σκιά όλων των δραστηριοτήτων. Σχεδόν κανείς δεν τον είχε δει ποτέ. Φωτογραφίες του δεν υπήρχαν. Οι περιγραφές των αρχών για το πώς έμοιαζε ήταν μάλλον τυπικές. Οι αξιωματούχοι της Δίωξης τον περιέγραφαν ως φάντασμα. Ακόμη, ούτε είναι απόλυτα σαφές τι σήμαινε το προσωνύμιό του.

Με τον θάνατό του, ένα κύμα βίας έχει σαρώσει αρκετές πολιτείες της χώρας. Για αντίποινα, οι άνθρωποι του καρτέλ καίνε αυτοκίνητα, μπλοκάρουν δρόμους και σπέρνουν τον φόβο. Πιστοί σε αυτά που τους έμαθε ο Θερβάντες, ο θάνατός του οποίου ήταν αποτέλεσμα της ζωής του. Μια ζωή με βία και παρανομία. Μέχρι το τέλος.