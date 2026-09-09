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Ελβετία: Έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό - Αναφορές για πολλούς τραυματίες

Υδροηλεκτρικός σταθμός στη νότια Ελβετία, συνταράχθηκε από έκρηξη. Αναφορές για τραυματισμό αρκετών ανθρώπων.

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Αστυνομία στην Ελβετία
Αστυνομία στην Ελβετία | Getty Images
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Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα όταν υδροηλεκτρικός σταθμός στη νότια Ελβετία συνταράχθηκε από έκρηξη, όπως μεταδίδει στην ιστοσελίδα του το ειδησεογραφικό δίκτυο 20 Minuten.

Μέχρι στιγμής η Αστυνομία επιβεβαίωσε, σύμφωνα με την «Blick», ότι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά. «Ένα περιστατικό προκάλεσε ζημιές σε τμήμα της εγκατάστασης», δήλωσε εκπρόσωπος.

Στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβέστες, διασώστες και ελικόπτερο διάσωσης της Rega. Αστυνομικοί έχουν αποκλείσει την περιοχή και έχουν λάβει μέτρα ασφαλείας.

Παραμένει επίσης άγνωστο αν η έκρηξη σημειώθηκε στον παλιό σταθμό παραγωγής, ο οποίος εξακολουθεί να λειτουργεί, ή στη νέα εγκατάσταση που κατασκευάστηκε δίπλα του και πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία το 2027.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δεν ήταν άμεσα σαφής η αιτία της έκρηξης.

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