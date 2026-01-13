Ελβετία: Νεκρός σε χιονοστιβάδα στις Άλπεις ο Ολυμπιονίκης Ούλι Κέστενχολτς

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 50 ετών ο Ελβετός Ολυμπιονίκης του snowboard Ούλι Κέστενχολτς (Ueli Kestenholz) από χιονοστιβάδα στις Άλπεις.

Ο Ολυμπιονίκης, σύμφωνα με τον Guardian. πήγε για snowboard με έναν φίλο του, ο οποίος έκανε σκι, την Κυριακή στην κοιλάδα Lötschental του καντονιού Valais. Η χιονοστιβάδα ξεκίνησε σε υψόμετρο 2.400 μέτρων (7.900 πόδια) για άγνωστους λόγους, σύμφωνα με δήλωση της αστυνομίας του Valais.

Swiss-Ski und die Snowboard-Community trauern um Ueli Kestenholz. Der erste Schweizer Olympia-Medaillengewinner in einer Snowboard-Disziplin ist bei einem Lawinenunglück im Alter von erst 50 Jahren ums Leben gekommen.



Nachruf:



Archivfoto (2006):

Ο Kestenholz παγιδεύτηκε από το χιόνι και βοηθήθηκε από τον φίλο του πριν διακομιστεί με ελικόπτερο στο νοσοκομείο, πρώτα στο Visp και στη συνέχεια στο Sion, που βρίσκεται κοντά στο Κραν Μοντανά.

«Εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους του Ueli», δήλωσε ο πρόεδρος της Swiss Ski, Peter Barandun.

Ποιος ήταν ο Ούλι Κέστενχολτς

Ο Ueli Kestenholz κατέκτησε την τρίτη θέση στο σνόουμπορντ γιγαντιαίου σλάλομ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ναγκάνο το 1998 – ένα αγώνισμα που έκανε το ντεμπούτο του και έγινε η ιστορία των Αγώνων, όταν ο Καναδός χρυσός Ολυμπιονίκης Ross Rebagliati πάλεψε για να διατηρήσει τον τίτλο του μετά από θετικό τεστ για κάνναβη.

Ο Ελβετός αθλητής συμμετείχε σε δύο ακόμη Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, ήταν δύο φορές πρωταθλητής σνόουμπορντκρος στα X-Games και συνέχισε την επαγγελματική του καριέρα στα extreme sports.