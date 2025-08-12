Ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας στη Γαλλία φώναξε «Λευτεριά στην Παλαισίνη» σε πιλότους της El Al

Ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκωλ, στο Παρίσι, στη Γαλλία, φώναξε χθες το βράδυ (11/8) στο σύστημα επικοινωνίας της El Al, λίγο μετά την απογείωση, «Free Palestine» (Λευτεριά στην Παλαιστίνη), γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση των πιλότων του αεροπλάνου.

Οι πιλότοι έσπευσαν να αναφέρουν το ασυνήθιστο περιστατικό στη διοίκηση της El Al, η οποία με τη σειρά της εξέδωσε ανακοίνωση καταδικάζοντας το συμβάν στη Γαλλία, το δεύτερο κατά σειρά με εμπλοκή αεροπλάνου.

Η El Al απάντησε: «Η El Al αντιμετωπίζει με σοβαρότητα το περιστατικό που συνέβη χθες το βράδυ, κατά το οποίο ένας Γάλλος ελεγκτής πτήσεων απευθύνθηκε στον πιλότο της εταιρείας με τρόπο μη επαγγελματικό και ανάρμοστο«.

«Ενεργούμε για το θέμα αυτό σε συνεργασία με τις αρχές του Ισραήλ, οι οποίες βρίσκονται σε επαφή με τις αντίστοιχες της Γαλλίας. Η El Al θα συνεχίσει να πετάει σε όλο τον κόσμο με την ισραηλινή σημαία στην ουρά των αεροσκαφών της με υπερηφάνεια, φροντίζοντας για την επαγγελματικότητα, την ασφάλεια και την προστασία των επιβατών και των πληρωμάτων» σημείωσε επίσης η εταιρεία.

Με πληροφορίες από Ynet Israel