Ελληνίδα έπεσε θύμα «ερωτικού» απατεώνα στην Τουρκία – Της άρπαξε 60.000 ευρώ

Το ταξίδι που η Ελένη περίμενε με ανυπομονησία κατέληξε σε έναν εφιάλτη. Η Ελληνίδα είχε ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη για να συναντήσει τον «Μουράτ», τον άνδρα από τον Λίβανο με τον οποίο είχε αναπτύξει σχέση τους τελευταίους μήνες. Αντί όμως για ρομαντικές στιγμές, βρέθηκε μπροστά σε μια καλοστημένη απάτη.

Η Ελένη εμπιστεύτηκε στον Μουράτ 60.000 ευρώ, προκειμένου να τα μετατρέψει σε δολάρια. Οι δυο τους μάλιστα φωτογραφήθηκαν σε ανταλλακτήριο, ενισχύοντας την αίσθηση ασφάλειας.

İstanbul’da çevresine kendisini “Lübnanlı Murat” olarak tanıtan şahsın, birliktelik yaşadığı Yunan uyruklu kadını 70 bin Euro dolandırdığı ortaya çıktı.



Şüphelinin gerçekte Hataylı İsmail olduğu belirlenirken, kadından aldığı paraya karşılık sahte dolar verdiği öğrenildi.



Olay… pic.twitter.com/0pRvT2JtvF — ENSONHABER (@ensonhaber) December 22, 2025

Λίγο αργότερα εκείνος επέστρεψε με 70.000 δολάρια, ποσό που φαινόταν να επιβεβαιώνει την «καλή του πρόθεση». Όταν όμως η γυναίκα προσπάθησε να τα ξαναμετατρέψει σε ευρώ, ενημερώθηκε ότι τα χαρτονομίσματα ήταν πλαστά.

Στην καταγγελία της στην τουρκική αστυνομία περιέγραψε πως τον είχε εμπιστευτεί απόλυτα: «Ήμασταν μαζί για μήνες. Μου είπε ότι θα με βοηθήσει. Δεν φαντάστηκα ποτέ ότι θα με εξαπατήσει».

Οι Αρχές εντόπισαν γρήγορα τον άνδρα, ο οποίος τελικά αποδείχθηκε ότι δεν λεγόταν Μουράτ, ούτε ήταν Λιβανέζος. Το πραγματικό του όνομα είναι Ισμαήλ, Τούρκος από το Χατάι, με βεβαρημένο παρελθόν και πέντε ακόμη δικογραφίες για διάφορα αδικήματα. Παρά τους ισχυρισμούς του ότι δεν γνώριζε πως τα δολάρια ήταν πλαστά, οδηγήθηκε σε προφυλάκιση.