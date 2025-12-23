Ελληνίδα έπεσε θύμα «ερωτικού» απατεώνα στην Τουρκία – Της άρπαξε 60.000 ευρώ

Το ταξίδι που η Ελένη περίμενε με ανυπομονησία κατέληξε σε έναν εφιάλτη. Η Ελληνίδα είχε ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη για να συναντήσει τον «Μουράτ», τον άνδρα από τον Λίβανο με τον οποίο είχε αναπτύξει σχέση τους τελευταίους μήνες. Αντί όμως για ρομαντικές στιγμές, βρέθηκε μπροστά σε μια καλοστημένη απάτη.
Η Ελένη εμπιστεύτηκε στον Μουράτ 60.000 ευρώ, προκειμένου να τα μετατρέψει σε δολάρια. Οι δυο τους μάλιστα φωτογραφήθηκαν σε ανταλλακτήριο, ενισχύοντας την αίσθηση ασφάλειας.
Λίγο αργότερα εκείνος επέστρεψε με 70.000 δολάρια, ποσό που φαινόταν να επιβεβαιώνει την «καλή του πρόθεση». Όταν όμως η γυναίκα προσπάθησε να τα ξαναμετατρέψει σε ευρώ, ενημερώθηκε ότι τα χαρτονομίσματα ήταν πλαστά.
Στην καταγγελία της στην τουρκική αστυνομία περιέγραψε πως τον είχε εμπιστευτεί απόλυτα: «Ήμασταν μαζί για μήνες. Μου είπε ότι θα με βοηθήσει. Δεν φαντάστηκα ποτέ ότι θα με εξαπατήσει».
Οι Αρχές εντόπισαν γρήγορα τον άνδρα, ο οποίος τελικά αποδείχθηκε ότι δεν λεγόταν Μουράτ, ούτε ήταν Λιβανέζος. Το πραγματικό του όνομα είναι Ισμαήλ, Τούρκος από το Χατάι, με βεβαρημένο παρελθόν και πέντε ακόμη δικογραφίες για διάφορα αδικήματα. Παρά τους ισχυρισμούς του ότι δεν γνώριζε πως τα δολάρια ήταν πλαστά, οδηγήθηκε σε προφυλάκιση.
