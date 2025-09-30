Το ελληνικό εστιατόριο του Καναδά στα καλύτερα του κόσμου: Ο διασημότερος που έχει φάει εκεί

Το ελληνικό δαιμόνιο, είτε μιλάμε για γιατρούς που διαπρέπουν στο εξωτερικό, είτε για το εξαγόμενο ελληνικό σουβλάκι που «σπάει τα ταμεία», δεν γνωρίζει κανένα σύνορο, κάτι που ισχύει και για το εστιατόριο της κας Ιωάννας.

Αυτό το ελληνικό στέκι στον Καναδά, ονόματι Balkan Mediterranean, είναι δημιούργημα της Ιωάννας Κάρλος, Ελληνίδας μετανάστριας πρώτης γενιάς, της οποίας τις συνταγές παραδέχονται όσοι το γνωρίζουν, αλλά «λιτανεία» τού έκανε και το δημοφιλές ταξιδιωτικό site tripadvisor.

Όπως παρουσιάζει η ΕΡΤ, το εστιατόριο κατέκτησε μάλιστα την τρίτη θέση, στη λίστα «Best of the Best Restaurants» με τα καλύτερα εστιατόρια της πλατφόρμας, και το μυστικό.

Πώς διέπρεψε το εστιατόριο

Η κα Ιωάννα περιέγραψε για τα πρώτα χρόνια: Ξεκινήσαμε το 1984 με τον άνδρα μου και τον αδελφό του. Δεν υπήρχε άλλο ελληνικό εστιατόριο στην περιοχή. Όταν το ξεκινήσαμε, πήγαμε στο Μόντρεαλ και θέλαμε το εστιατόριο που θα είχαμε να κάνει καλό όνομα.

Ρωτάγαμε τους προμηθευτές για φύλλο και για καλαμάρι, κανείς δεν το ήξερε. Πήγαμε στο Βανκούβερ γιατί είχε ελληνικά προϊόντα, και τα φέρναμε από εκεί. Είχαμε αρνί ψητό στον φούρνο και δεν άρεσε, αλλά επιμείναμε.

Τα πρώτα χρόνια του Balkan Mediterranean | Instagram

Σιγά σιγά, έγινε το πιο φημισμένο πιάτο μας. Χρησιμοποιήσαμε συνταγές από τη μητέρα μου και από την πεθερά μου. Ήταν δύσκολα στην αρχή, αλλά φτάσαμε στο σημείο που πηγαίναμε πολύ καλά, αποκτήσαμε φήμη και συνεχίζουμε».

Ο Vince Vaughn και μία μερίδα vegan ντολμαδάκια

Η δημοσιογράφος ρώτησε την κα Ιωάννα ποια ήταν η διασημότερη περσόνα που επισκέφθηκε ποτέ το εστιατόριό της, και εκείνη θυμήθηκε:

«Ο διασημότερος πελάτης μας ήταν ο Vince Vaughn που ήταν και vegan. Μου τηλεφωνεί μία μέρα ο γιος μου, μου λέει "είναι ο τάδε εδώ και θέλει vegan". Λέω "εντάξει, θα έρθω κάτω και θα του φτιάξω vegan ντολμάδες, και αν δεν τους φάει, θα τους του φορέσω"».

Φυσικά, τα ελληνικά έθιμα επιβιώνουν μέσα σε αυτή τη μικρή κοιτίδα πολιτισμού, καθώς λέει η κα Ιωάννα. Αν και προς το παρόν λείπει η νότα ενός μπουζουκιού, το σπάσιμο πιάτων, ακόμα και ο χορός με τσιφτετέλια πάνω στα τραπέζια, δεν είναι σπάνιο θέαμα στο Balkan Mediterranean.