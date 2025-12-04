Ελληνοαμερικάνος πρώην πράκτορας της CIA αποκαλύπτει: «Ναι, σας ακούμε από κάμερες και τηλέφωνα»

Ένας Ελληνοαμερικανός πρώην πράκτορας της CIA, ο Τζον Κυριάκου, μιλά για μυστικά που μοιάζουν βγαλμένα από θρίλερ: από τηλεοράσεις που μετατρέπονται σε μικρόφωνα, μέχρι λίστες εξόντωσης που καταρτίζονται κάθε εβδομάδα. Όμως πόσο αληθινά είναι όλα αυτά;

Ο Τζον Κυριάκου υπηρέτησε στη CIA από το 1990 έως το 2004, σε αποστολές σε διάφορες χώρες. Μετά την 11η Σεπτεμβρίου, ανέλαβε επικεφαλής των αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων στο Πακιστάν, παίζοντας ρόλο στη σύλληψη μελών της Αλ Κάιντα.

Όταν εγκατέλειψε την υπηρεσία, έγινε πληροφοριοδότης και μίλησε δημόσια για τη χρήση βασανιστηρίων από τη CIA. Το 2012 καταδικάστηκε σε φυλάκιση για διαρροή απόρρητων πληροφοριών.

«Μπορούν να σε δουν, να σε ακούσουν»

Σε συνέντευξή του, ο Κυριάκου απάντησε χωρίς περιστροφές στο ερώτημα αν η CIA παρακολουθεί μέσω τηλεφώνων και καμερών: «Ναι», είπε, προσθέτοντας με δισταγμό, «δεν μου αρέσει να το λέω».

Αναφέρθηκε σε μια «δραματική διαρροή» του 2017, γνωστή ως Vault 7, που αποκάλυπτε εργαλεία παρακολούθησης: «Μπορούν να αναλάβουν τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας από απόσταση μέσω του ενσωματωμένου υπολογιστή του αυτοκινήτου», εξήγησε.

«Να κάνω τι; Να σε κάνω να πέσεις με το αυτοκίνητο από μια γέφυρα πάνω σε ένα δέντρο, να σε κάνω να αυτοκτονήσεις και να το κάνω να φανεί σαν ατύχημα».

Και συνέχισε: «Μπορούν να καταλάβουν την έξυπνη τηλεόρασή σας και να μετατρέψουν το ηχείο σε μικρόφωνο, ώστε να μπορούν να ακούν τι λέγεται στο δωμάτιο ακόμα και όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη».

Η αθέατη λίστα

Ακόμη πιο ανατριχιαστική ήταν η αναφορά του σε μια εβδομαδιαία συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας: «Κάθε Τρίτη πρωί στις εννέα η ώρα» είπε, «φτιάχνουν μια λίστα με όλους τους ανθρώπους που θέλουν να σκοτώσουν εκείνη την εβδομάδα και μετά την επιστρέφουν στη CIA».

Σύμφωνα με τον ίδιο, μια ειδική μονάδα αναλαμβάνει την εκτέλεση: «Λένε, "εντάξει, νούμερο ένα, οδηγούν στο αεροδρόμιο, μπαίνουν στο αεροπλάνο, πηγαίνουν σε εκείνη τη χώρα, σκοτώνουν το άτομο, επιστρέφουν" και μετά πηγαίνουν στο νούμερο δύο της λίστας. Αυτό συμβαίνει κάθε εβδομάδα».

Μυστήριο ή πραγματικότητα;

Οι αποκαλύψεις του Κυριάκου μοιάζουν με σενάριο κατασκοπευτικής ταινίας. Από τηλεοράσεις που γίνονται «μάτια και αυτιά» μέχρι αυτοκίνητα που μετατρέπονται σε όπλα, η εικόνα που περιγράφει είναι σκοτεινή και ανησυχητική.

Ωστόσο, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πόσο αληθινά είναι όλα αυτά. Οι διαρροές του 2017 πράγματι έδειξαν ότι υπήρχαν εργαλεία παρακολούθησης, αλλά το αν χρησιμοποιούνται ευρέως ή στοχευμένα παραμένει ασαφές.