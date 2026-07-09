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Ένα «φονικό» δώρο έκανε ο Ερντογάν σε κάθε ηγέτη του ΝΑΤΟ - Ένα όπλο γεμάτο σφαίρες

Ιδιαίτερος ήταν ο αποχαιρετισμός του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προς τους ηγέτες του ΝΑΤΟ, καθώς τους χάρισε γεμάτα περίστροφα με το όνομά τους χαραγμένο.

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Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Photo by Burak Kara/Getty Images
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Με έναν αρκετά ιδιαίτερο τρόπο αποφάσισε να αποχαιρετήσει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τους ευρωπαίους ηγέτες του ΝΑΤΟ, χαρίζοντας τους πραγματικές σφαίρες και πυρομαχικά, μεταδίδει το Politico.

Συγκεκριμένα, το «κιτ» όπλων παραδόθηκε στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα την Τετάρτη (08/07), από τον Τούρκο Πρόεδρο σύμφωνα με δύο αξιωματούχους της ΕΕ.

Ο Κιρ Στάρμερ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο αεροπλάνο κατά την επιστροφή του στην Βρετανία, ανέφερε πως ο τούρκος ηγέτης παρέδωσε ένα περίστροφο με χαραγμένο το όνομα τους, μαζί με ένα κουτί με πυρομαχικά.

Επιπλέον παρέδωσε ένα σημείωμα στο δώρο του που εξαιρούσε τα όπλα από τους συνοριακούς ελέγχους. Ωστόσο ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε πως έπρεπε να αφήσει το όπλο του στην Τουρκία, καθώς θα ήταν παράνομο να εισαχθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Από την πλευρά της η Ούρσουλα φον ντερ Λάινε δεν απάντησε αμέσως για το τι θα έκανε με το όπλο της. Ωστόσο, αξιωματούχος από το περιβάλλον της επισήμανε πως τα ακριβά τελετουργικά πιστόλια είναι πιθανό να παραβιάζουν τα αυστηρά όρια στην αξία των δώρων και οι παραλήπτες δεν θα τα κρατήσουν προσωπικά.

'Αλλοι ευρωπαίοι ηγέτες έχουν δηλώσει δημόσια πως θα αφήσουν τα όπλα τους στην Τουρκία, προκειμένου να απενεργοποιηθούν.

 

 

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