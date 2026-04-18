Ένα ολόκληρο χωριό πωλείται έναντι 23 εκατομμυρίων ευρώ: Πού βρίσκεται

Ένα ολόκληρο ιδιωτικό χωριό στην Ιρλανδία πωλείται έναντι 23 εκατομμυρίων ευρώ. Το Lyons στην κομητεία Kildcare εκτείνεται σε περίπου 20 στρέμματα και περιλαμβάνει πέτρινα σπίτια με συνολικά 47 υπνοδωμάτια.

Το Lyons αποκαλείται από το Sotheby's International Realty ως ένα από τα πιο αξιοσημείωτα ιδιωτικά χωριά-κτήματα της Ιρλανδίας και αποτελεί κομμάτι της ιρλανδικής ιστορίας.

Αρχικά δημιουργήθηκε τον 18ο αιώνα ως μεταλλευτικό χωριό, ωστόσο στα 90s ανακαινίστηκε από τον συνιδρυτή της Ryanair, Τόνι Ράιαν.

Σήμερα το Lyons λειτουργεί ως πεντάστερο ξενοδοχειακό συγκρότημα με ιδιοκτήτη του Μπάρι Ο Κάλαχαν και περιλαμβάνει πολλές εξοχικές κατοικίες που χρησιμοποιούνται ως δωμάτια και σουίτες, πάμπ, εστιατόριο σε παλιό μύλο, σπα, κήπους, λίμνη και χώρους εκδηλώσεων.

Η έπαυλη του Ράιαν που βρίσκεται εντός του χωριού δεν τίθεται προς πώληση και θα παραμείνει στην ιδιοκτησία της οικογένειάς του.

Η περιοχή περιβάλλεται από λόφους και αγροτικές εκτάσεις και βρίσκεται σε απόσταση μόλις 30 λεπτών από το πολυσχύναστο Δουβλίνο.

Σύμφωνα με την Dailymail η πρόσβαση σε αυτό γίνεται μόνο μέσω ιδιωτικής δεντροφυτεμένης εισόδου με πύλη ενώ περιγράφεται ως ένα μαγευτικό καταφύγιο με οπωρώνες και «γαλήνια υδάτινα τοπία».