«Ένα στοίχημα που θα χάσουμε»: Προειδοποιούν για τον τυφώνα Melissa οι αρμόδιοι της Τζαμάικα

Ο Υπουργός Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Τζαμάικα, Ντέσμοντ Μακένζι, μόλις έδωσε μια ανησυχητική ενημέρωση σχετικά με την αντιμετώπιση της καταστροφής που λαμβάνει χώρα στο νησί, εν μέσω του τυφώνα Melissa.

Λέει ότι συνολικά, υπάρχουν σχεδόν 6.000 άτομα σε καταφύγια. Όσοι βρίσκονται στην Αγία Ελίζαμπεθ και στο Γουέστμορλαντ - όπου αναμένεται να χτυπήσει πρώτα ο τυφώνας, θα πρέπει να αναζητήσουν καταφύγιο έκτακτης ανάγκης.

Αυτή είναι η τελευταία ενημέρωση που θα μπορούν να δώσουν οι αρχές, λέει, αλλά υπάρχει ακόμα ένα μικρό χρονικό περιθώριο για να διπλασιαστούν τα μέτρα ασφαλείας και να βρεθεί οποιοσδήποτε καταφύγιο, αναφέρει το BBC.

Τζαμάικα: «Μην στοιχηματίσετε με τον Melissa»

Απευθυνόμενος απευθείας στον λαό είπε στη συνέχεια: «δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για γενναιότητα. Μην στοιχηματίζετε εναντίον της Melissa, είναι ένα στοίχημα που δεν μπορούμε να κερδίσουμε».

Ο υπουργός Ντάριλ Βαζ λέει ότι ήδη καταρτίζονται σχέδια για την ανοικοδόμηση των πληγεισών περιοχών μετά την καταιγίδα.

Συμφωνεί με άλλες αρχές της Τζαμάικα, οι οποίες έχουν προειδοποιηθεί να λάβουν σοβαρά υπόψη αυτή την καταιγίδα - ειδικά εκείνους που ζουν σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο που θα πληγούν περισσότερο.

«Έχετε μόνο λίγες ώρες», λέει. «Προσπαθήστε να πάτε σε υψηλότερο σημείο. Προστατεύστε τον εαυτό σας και να είστε σε επαγρύπνιση».

Melissa: Πάνω από 200.000 άνθρωποι χωρίς ρεύμα

Το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας έχει ήδη πληγεί από τις συνθήκες του τυφώνα, οι οποίες έχουν προκαλέσει αρκετές διακοπές ρεύματος σε όλη την Τζαμάικα, λέει ο Ντάριλ Βαζ.

Κρίσιμοι υποσταθμοί υψηλής τάσης, γραμμές μεταφοράς και διανομής σε όλο το νησί έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας, σύμφωνα με τον υπουργό Ενέργειας και Μεταφορών.

Περίπου 240.000 πελάτες είναι χωρίς ρεύμα, εξηγεί, πράγμα που σημαίνει ότι έως και το 35% των πελατών (επιχειρήσεις ή σπίτια) είναι χωρίς ρεύμα.

Η πλειονότητα των νοσοκομείων συνεχίζει να τροφοδοτείται, εκτός από εκείνα στο Μάντσεστερ και την Αγία Ελίζαμπεθ, αλλά τα νοσοκομεία που έχουν πληγεί σε αυτές τις περιοχές λειτουργούν με γεννήτρια.

«Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο σε αυτό το σημείο για να κλείσει το δίκτυο», προσθέτει.

Προτρέπει τους ανθρώπους να παραμείνουν ασφαλείς και προσεκτικοί. Όσον αφορά τις τηλεπικοινωνίες, ο Vaz αναφέρει ότι για την Digicel, έναν πάροχο κινητής τηλεφωνίας, «το 26% των δικτύων κινητής τηλεφωνίας είναι εκτός σύνδεσης, κυρίως λόγω της εκτεταμένης διακοπής ρεύματος».