Ένας νεκρός στην Πορτογαλία μετά την καταιγίδα Λεονάρντο - Παρασύρθηκε από τα νερά

Οι πλημμύρες που προκάλεσε η καταιγίδα Λεονάρντο, η οποία έπληξε χθες Τετάρτη τομείς της ιβηρικής χερσονήσου, στοίχισε τη ζωή σε εξηντάρη στην Πορτογαλία, καθώς παρασύρθηκε από ορμητικά νερά ποταμού καθώς προσπαθούσε να διασχίσει με το αυτοκίνητό του πλημμυρισμένη περιοχή, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.

Σε πλημμυρισμένη περιοχή «βρέθηκε όχημα με έναν επιβαίνοντα (...) έχουμε έναν νεκρό», διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας, εξηγώντας πως το θύμα βρέθηκε κοντά σε φράγμα στην κοινότητα Σέρπα, στο νοτιοανατολικό τμήμα της πορτογαλικής επικράτειας.

Tempête Léonardo: des milliers de personnes évacuées en Espagne, au Portugal et au Maroc à cause des inondations pic.twitter.com/wrtQ9S29uE — BFM (@BFMTV) February 4, 2026



