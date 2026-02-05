Μενού

Ένας νεκρός στην Πορτογαλία μετά την καταιγίδα Λεονάρντο - Παρασύρθηκε από τα νερά

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το θύμα βρέθηκε κοντά σε φράγμα στην κοινότητα Σέρπα, στο νοτιοανατολικό τμήμα της πορτογαλικής επικράτειας.

Reader symbol
Newsroom
κακοκαιρία
Στιγμιότυπο από την κακοκαιρία στην Πορτογαλία | porfiriojoao1@Χ
  • Α-
  • Α+

Οι πλημμύρες που προκάλεσε η καταιγίδα Λεονάρντο, η οποία έπληξε χθες Τετάρτη τομείς της ιβηρικής χερσονήσου, στοίχισε τη ζωή σε εξηντάρη στην Πορτογαλία, καθώς παρασύρθηκε από ορμητικά νερά ποταμού καθώς προσπαθούσε να διασχίσει με το αυτοκίνητό του πλημμυρισμένη περιοχή, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.

Σε πλημμυρισμένη περιοχή «βρέθηκε όχημα με έναν επιβαίνοντα (...) έχουμε έναν νεκρό», διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας, εξηγώντας πως το θύμα βρέθηκε κοντά σε φράγμα στην κοινότητα Σέρπα, στο νοτιοανατολικό τμήμα της πορτογαλικής επικράτειας.


 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ