«Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε»: Κόλαφος ο Κλούνεϊ μετά τις απειλές Τραμπ στο Ιράν

Δεν είναι λίγες οι φορές που ο Τζορτζ Κλούνεϊ, εξαπολύει επίθεση κατά του Λευκού Οίκου και του προέδρου Τραμπ. Με αφορμή, τις απειλές του Αμερικανού προέδρου κατά του Ιράν, ο οποίος έκανε λόγο για «πιστολίδια σε περίπτωση παραβίασης εκεχειρίας», ο χολιγουντιανός σταρ προχώρησε σε μια αιχμηρή δήλωση.

«'Ενας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε», είπε χαρακτηριστικά ο Τζόρτζ Κλούνεϊ. Συγκεκριμένα, την Τετάρτη, σε ομιλία του σε 3.000 μαθητές λυκείου στο Κούνεο της Ιταλίας, ο Κλούνεϊ είπε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ διέπραξε έγκλημα πολέμου με την απειλή του.

«Κάποιοι λένε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι καλά», είπε ο 64χρονος στους μαθητές σε μια εκδήλωση που διοργάνωσε το Ίδρυμα Κλούνεϊ για τη Δικαιοσύνη. «Αλλά αν κάποιος λέει ότι θέλει να τερματίσει έναν πολιτισμό, αυτό είναι έγκλημα πολέμου. Μπορείτε ακόμα να υποστηρίξετε τη συντηρητική άποψη, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα όριο ευπρέπειας και δεν πρέπει να το ξεπεράσουμε».

Η απάντηση του Λευκού Οίκου

Απαντώντας, ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσουνγκ, δήλωσε στην Independent: «Το μόνο άτομο που διαπράττει εγκλήματα πολέμου είναι ο Τζορτζ Κλούνεϊ για τις απαίσιες ταινίες του και την απαίσια υποκριτική του ικανότητα».

Σε δήλωσή του στο Deadline την Τετάρτη, ο Κλούνεϊ δήλωσε: «Οικογένειες χάνουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Παιδιά έχουν καεί. Η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται στην κόψη του ξυραφιού.

Αυτή είναι μια στιγμή για έντονη συζήτηση στα υψηλότερα επίπεδα. Όχι για παιδικές ύβρεις. Θα ξεκινήσω εγώ. Έγκλημα πολέμου καταγγέλλεται «όταν υπάρχει πρόθεση φυσικής καταστροφής ενός έθνους», όπως ορίζεται από τη Σύμβαση για τη Γενοκτονία και το Καταστατικό της Ρώμης. Ποια είναι η υπεράσπιση της κυβέρνησης; [εκτός από το ότι με αποκαλεί αποτυχημένο ηθοποιό, με το οποίο συμφωνώ ευχαρίστως, έχοντας πρωταγωνιστήσει στο Batman and Robin;».