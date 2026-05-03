Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Ο πόλεμος εντός των τειχών που χάνει ο Ντόναλντ Τραμπ

Με μόλις μισό χρόνο να απομένει έως τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, η αναμέτρηση μένει να καθορίσει την πορεία της δεύτερης προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.

Μετά από δύο χρόνια βαθειάς πολιτικής και κοινωνικής κρίσης, οι Αμερικανοί πολίτες καλούνται να αποφασίσουν ποιος θα ελέγχει το Κογκρέσο και, ουσιαστικά, τη δυνατότητα του Ρεπουμπλικανού να υλοποιήσει την ατζέντα του.

«Το διακύβευμα είναι πολύ μεγάλο», εκτιμά η Μίντι Ρομέρο, διευθύντρια του Center for Inclusive Democracy στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας. Αυτές οι ενδιάμεσες εκλογές συνιστούν "μια κρίσιμη στιγμή" και για τα δύο κόμματα»..

Οι «αρπάγες» του Τραμπ στο Κογκρέσο

Για τους Δημοκρατικούς, το ζητούμενο δεν είναι απλώς η ανάκτηση του ελέγχου του Κογκρέσου. Όπως εξηγεί η πολιτική επιστήμονας στο AFP, θεωρούν ότι «ο Ντόναλντ Τραμπ και οι Ρεπουμπλικάνοι αξιωματούχοι αποτελούν «υπαρξιακή απειλή για την Αμερική».

Διαβάστε ακόμα: Το «σκωτσέζικο ντους» του Τραμπ, πόλεμος αντιπροτάσεων και η μεγάλη έξοδος των γιάνκηδων από την Ευρώπη

Από την πλευρά των Ρεπουμπλικάνων, ο πρόεδρος επιδιώκει να διατηρήσει την πλειοψηφία και στα δύο σώματα, ώστε να συνεχίσει απρόσκοπτα την εφαρμογή της νομοθετικής του ατζέντας για το υπόλοιπο της θητείας του.

Οι εκλογές του Νοεμβρίου αφορούν και τις 435 έδρες της Βουλής των Αντιπροσώπων, καθώς και 33 από τις 100 έδρες της Γερουσίας. Σήμερα, οι Ρεπουμπλικάνοι διατηρούν οριακή πλειοψηφία και στα δύο σώματα, ενώ οι Δημοκρατικοί ελπίζουν τουλάχιστον στην ανάκτηση της Βουλής.

Τραμπ: Διάχυτη η δυσαρέσκεια στους ψηφοφόρους

Κατά το τυπικό, οι ενδιάμεσες εκλογές δεν ευνοούν το κόμμα που κατέχει τον Λευκό Οίκο. Έξι μήνες πριν από την κάλπη, οι προοπτικές για τους Ρεπουμπλικάνους διαγράφονται δύσκολες, καθώς ολοένα και περισσότερες δημοσκοπήσεις καταγράφουν υψηλά ποσοστά δυσαρέσκειας απέναντι στον Τραμπ.

«Ο πρόεδρος είναι αρκετά αντιδημοφιλής και αυτό αποτελεί συνήθως έναν ισχυρό δείκτη για τις επιδόσεις του κυβερνώντος κόμματος στις ενδιάμεσες εκλογές», σημειώνει η Τζούλια Αζάρι, καθηγήτρια Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Marquette.

Πολλοί Αμερικανοί θεωρούν ότι ο Τραμπ απέτυχε να βελτιώσει την οικονομική τους κατάσταση, παρά τις σχετικές προεκλογικές υποσχέσεις του. Παράλληλα, ο πόλεμος με το Ιράν αποδείχθηκε ιδιαίτερα αντιδημοφιλής, δεδομένης της περιαυτολογίας του Ρεπουμπλικανού προέδρου ως «μέγας ειρηνοποιός», ενώ η άνοδος των τιμών της βενζίνης δεν επικουρεί ιδιαίτερα.

Επιπλέον, οι Δημοκρατικοί τον κατηγορούν συστηματικά για τις αυταρχικές του τάσεις, ενώ σημαντικό μέρος της κοινής γνώμης επικρίνει τη σκληρή μεταναστευτική του πολιτική.