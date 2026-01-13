«Ενσαρκωμένος διάβολος, συνεργάζεται με ναζί»: Δριμεία επίθεση Μόσχας στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο

Σε μία δριμεία επίθεση στο πρόσωπο του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου προχώρησε η Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών της Ρωσίας (SVR), χαρακτηρίζοντάς τον «ενσαρκωμένο διάβολο» και καταγγέλλοντας πως «συνεργάζεται με εθνικές και ναζί» ώστε να απομακρύνει εκκλησίες από τη ρωσική ορθοδοξία.

Σε αναλυτικό κείμενό της, που δεν μοιάζει με κανένα προηγούμενο λόγω του έντονου ύφους που χρησιμοποιείται αλλά και του ίδιου του αντικειμένου - οι Μυστικές Υπηρεσίες δεν ασχολούνται συνήθως με θρησκευτικά ζητήματα - η SVR, κατηγόρησε τον Πατριάρχη πως έχει «εμμονή να εξοστρακίσει τη ρωσική ορθοδοξία από τα εδάφη των βαλτικών χωρών».

Αναλυτικά και σύμφωνα με την ΕΡΤ, ανέφερε: «Αυτός ο ενσαρκωμένος διάβολος έχει την εμμονή να εξοστρακίσει τη ρωσική ορθοδοξία από τα εδάφη των βαλτικών χωρών και να εγκαταστήσει στα εδάφη τους τεχνητές δομές απολύτως ελεγχόμενες από το Φανάρι».

Επίσης, τον κατηγορεί ότι «ελέγχεται ή συνεργάζεται με τις βρετανικές Μυστικές Υπηρεσίες για να προσεταιριστεί τις εκκλησίες χωρών που είναι κοντά στο Πατριαρχείο της Μόσχας».

Η ρωσική Υπηρεσία υποστηρίζει πως ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος «βρήκε κοινό έδαφος με τις Αρχές των βαλτικών χωρών προκειμένου να σπείρουν τη διχόνοια στον χώρο της ορθοδοξίας» αλλά και συμπληρώνει: «στηριγμένος σε τοπικούς συμμάχους, όπως οι εθνικιστές και οι νεοναζί, προσπαθεί να απομακρύνει τις ορθόδοξες εκκλησίες της Λιθουανίας, της Εσθονίας, της Λετονίας από το Πατριαρχείο της Μόσχας».

Καταλήγοντας, στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται πως ο ίδιος ο Πατριάρχης «προσπαθεί να διαλύσει το ζωντανό σώμα της εκκλησίας και λειτουργεί ως ψευδοπροφήτης».

Σημειώνεται πως οι σχέσεις μεταξύ Φαναριού και Μόσχας έχουν περάσει σε φάση έντασης, μετά την απόφαση του Οικουμενικού Πατριάρχη να αναγνωρίσει, το 2019, το αυτοκέφαλο της ουκρανικής εκκλησίας.



