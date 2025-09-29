Ενστάσεις του Ισραήλ στο ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα: «Μήλον της Έριδος» το Κατάρ

Πριν τη σημερινή (29/9) συνάντηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον Ντόναλντ Τραμπ, το Ισραήλ ασκεί πιέσεις στις ΗΠΑ για να προβούν σε αλλαγές στο ειρηνευτικό σχέδιο 21 σημείων για τη Γάζα, με έμφαση στον περιορισμό του ρόλου του Κατάρ στη μεταπολεμική περιοχή.

Η έκθεση αναφέρει ότι το Ισραήλ δεν θέλει το Κατάρ να έχει κανέναν ρόλο στη διαχείριση της Λωρίδας μετά τον πόλεμο, εν μέσω επιδείνωσης των σχέσεων μεταξύ Ιερουσαλήμ και Ντόχα, την οποία ουσιαστικά προκάλεσε το Ισραήλ, μετά την επίθεση στο μεσανατολικό κράτος.

Από την άλλη, οι ΗΠΑ βλέπουν τους Καταριανούς ως πολύτιμους ενεργειακούς εταίρους και θέλουν να αναλάβουν κεντρικό ρόλο.

Ισραήλ - Κατάρ: Η πίτα, ο σκύλος και το σχέδιο Τραμπ

Επιπλέον, το Ισραήλ πιέζει ώστε η συμφωνία να αναφέρει σαφώς ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις θα έχουν ελευθερία δράσης, σε περίπτωση που η Χαμάς προσπαθήσει να επανεξοπλίσει ή να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις της μετά την υπογραφή της συμφωνίας.

Ωστόσο, οι μεσολαβητές ανησυχούν ότι η αν συμπεριληφθεί κάτι τέτοιο στη συμφωνία θα μπορούσε να αποτρέψει τη Χαμάς από το να συμφωνήσει με αυτή. Μία τέτοια τελμάτωση ήταν μοιραία, καθώς πλέον το Ισραήλ, μετά από δεκαετίες επιθετικότητας και απορρύθμισης στην περιοχή, έχει γίνει «κόκκινο πανί» για γειτονικά και περιφερειακά κράτη, όπως ο Λίβανος, η Συρία, η Υεμένη και το Ιράν.

Χαρακτηριστικά, ο Εμίρης του Κατάρ, κατά την ομιλία του στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αποκάλεσε το Ισραήλ ένα «κράτος απατεώνα, που κάνει πλύση εγκεφάλου στο πληθυσμό του».

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα, στη Νέα Υόρκη για τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Τραμπ παρουσίασε σε Άραβες και Μουσουλμάνους ηγέτες ένα νέο 21σημείων σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων:

μόνιμη κατάπαυση του πυρός,

όλων των Ισραηλινών ομήρων που εξακολουθεί να κρατά η Χαμάς ανάπτυξη μιας διεθνούς δύναμης στη Γάζα, ένα διεθνές εποπτικό όργανο θα επιβλέπει μια παλαιστινιακή επιτροπή που θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της περιοχής σε μεταβατική περίοδο.