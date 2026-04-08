Εντ Σίραν: Ποσό ύψους 12 εκατ. λίρων αναμένεται να λάβει μετά τη διάλυση της εταιρείας του

To αστρονομικό ποσό των 12 εκατ. λίρων ετοιμάζεται να λάβει ο Εντ Σίραν μετά τη διάλυση της εταιρείας που διαχειριζόταν τις περιοδείες του, ενώ μιλάει για πρώτη φορά για μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της προσωπικής του ζωής.

Ο 35χρονος τραγουδιστής κατέθεσε στις 7 Απριλίου τα οικονομικά στοιχεία στο Companies House, αποφασίζοντας να αρχίσει τη διαδικασία κλεισίματος της εταιρείας Hayagota-tourboi Touring LLP, η οποία είχε ιδρυθεί το 2012 και όλα αυτά τα χρόνια αποτέλεσε βασικό όχημα για τα έσοδα των συναυλιών του.

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία, η εταιρεία έχει αποφέρει περισσότερα από 400 εκατομμύρια λίρες από την ίδρυσή της, ενώ μόνο για το 2024 κατέγραψε τζίρο 40,3 εκατομμυρίων λιρών.

Μετά την εξόφληση των υποχρεώσεων, τα καθαρά κέρδη υπολογίζονται σε περίπου 12,5 εκατομμύρια λίρες, ποσό που θα λάβει ο ίδιος όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Παρά το γεγονός ότι κλείνει η εταιρεία του, ο Σίραν δεν έχει σκοπό να εγκαταλείψει τις περιοδείες. Ήδη ξεκίνησε το Loop Tour τον Ιανουάριο με εμφανίσεις σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, ενώ αυτή την περίοδο βρίσκεται σε σύντομο διάλειμμα πριν συνεχίσει τον Μάιο με συναυλίες στη Νότια Αμερική.

Παράλληλα, έχει ήδη δημιουργήσει μια νέα εταιρεία με την ονομασία Gingerbread Touring, μέσω της οποίας εκτιμάται ότι θα διαχειρίζεται στο εξής τα έσοδά του από τις περιοδείες του.

Την ίδια στιγμή, ο ποπ σταρ εκμυστηρεύτηκε λεπτομέρειες μιας ιδιαίτερα δύσκολης περίοδο της ζωής του, αποκαλύπτοντας ότι η σύζυγός του, Τσέρι Σίμπορν, νίκησε ολοκληρωτικά τη μάχη με τον καρκίνο.

Η διάγνωση ήρθε τον Φεβρουάριο του 2022, όταν εκείνη ήταν έξι μηνών έγκυος στο δεύτερο παιδί τους, με τους γιατρούς να εντοπίζουν έναν όγκο στο χέρι της.

Όπως περιέγραψε ο ίδιος, εκείνη η περίοδος ήταν από τις πιο δύσκολες της ζωής του, καθώς μέσα στην ίδια εβδομάδα έχασε δύο στενούς φίλους του, τον Τζαμάλ Έντουαρντς και τον Σέιν Γουόρν, ενώ ταυτόχρονα βρισκόταν σε εξέλιξη και η δικαστική διαμάχη για το τραγούδι του «Shape Of You», από την οποία τελικά δικαιώθηκε.