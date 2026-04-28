Εντείνεται το «drama» μεταξύ Τζίμι Κίμελ και Ντόναλντ Τραμπ: Η Disney πήρε θέση για τον παρουσιαστή

Με μία άκρως διαλλακτική δήλωση σχολίασε ο πρόεδρος της Disney τη διαμάχη του προέδρου Τραμπ με τον δημοφιλή παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ (Jimmy Kimmel).

«Είναι δουλειά του νέου διευθύνοντος συμβούλου της Walt Disney, Τζος Ντ'Αμάρο, και της ομάδας του να αποφασίσουν την αντίδραση της ομάδας στη διαμάχη μεταξύ του Λευκού Οίκου και του παρουσιαστή της βραδινής εκπομπής του ABC» δήλωσε την Τρίτη ο πρόεδρος της Disney, Τζέιμς Γκόρμαν, πετώντας ουσιαστικά το «μπαλάκι» στον Αμάρο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑαπαίτησε τη Δευτέρα την απόλυση του Κίμελ από το ABC (μητρική του η Disney), ενώ παράλληλα, η σύζυγός του Μελάνια, επιτέθηκε με δριμύτητα στον παρουσιαστή της εκπομπής για τα σχόλιά του πριν από τους πυροβολισμούς στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το Σάββατο.

Τζίμι Κίμελ: Το «χωρατό» που εξόργισε τον Τραμπ

Ο παρουσιαστής απάντησε τη Δευτέρα ότι το αστείο του για τη Μελάνια Τραμπ, στο οποίο είπε ότι «λάμπει σαν μέλλουσα χήρα», αναφερόταν στη διαφορά ηλικίας της «πρώτης κυρίας» και του συζύγου της και ότι δεν ήταν «απεχθής έκκληση για δολοφονία» όπως την παρουσίασε ο Τραμπ.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Disney δήλωσε την Τρίτη ότι οι μεγάλες εταιρείες κατά καιρούς αντιμετωπίζουν «τέτοιου είδους ζητήματα» που πρέπει να επιλύσουν.

«Είναι δουλειά του διευθύνοντος συμβούλου και της ομάδας του να βρουν τη σωστή απάντηση και θα καθοδηγηθούν από το διοικητικό συμβούλιο», δήλωσε ο Γκόρμαν σε επιχειρηματικό συνέδριο στο Όσλο.