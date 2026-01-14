Εντολή να απομακρυνθεί μέρος του προσωπικού της αμερικανικής βάσης στο Κατάρ

Ορισμένα μέλη του προσωπικού της αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στο Κατάρ κλήθηκαν να την εγκαταλείψουν, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν διπλωμάτες στο Reuters
Ορισμένα μέλη του προσωπικού κλήθηκαν να εγκαταλείψουν την αμερικανική στρατιωτική βάση Al Udeid στο Κατάρ μέχρι σήμερα, Τετάρτη (14/01), το βράδυ.
Η αμερικανική πρεσβεία στη Ντόχα δεν προέβη σε άμεσο σχόλιο.
Η Al Udeid είναι η μεγαλύτερη αμερικανική βάση στη Μέση Ανατολή, με περίπου 10.000 στρατιώτες. Πριν από τις αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν τον Ιούνιο, μέρος του προσωπικού μεταφέρθηκε από τις αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή.
Η εντολή αυτή έρχεται που η κατάσταση στην περιοχή οδεύει στα άκρα, μετά και τις τελευταίες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν.
