Έντονη ανησυχία στο Τόκιο: Άνδρας ψέκασε άγνωστη ουσία σε εμπορικό κέντρο - 20 τραυματίες

Έχει σημάνει συναγερμός στις τοπικές Αρχές καθώς ήδη δύο άτομα χρειάστηκαν νοσηλεία. Παραμένει άγνωστο τι ήταν αυτό που έριξε στον χώρο ο άνδρας.

Άγνωστος ψέκασε άγνωστη ουσία σε εμπορικό κέντρο στο Τόκιο
Άγνωστος ψέκασε άγνωστη ουσία σε εμπορικό κέντρο στο Τόκιο | EPA/FRANCK ROBICHON/ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ιδιαίτερη ανησυχία επικρατεί στο Τόκιο μετά από σοβαρό περιστατικό σε εμπορικό κέντρο. Άνδρας ψέκασε άγνωστη ουσία στον χώρο, με αποτέλεσμα να χρειαστούν ιατρική βοήθεια περίπου 20 άτομα. 

Ο Γιουσούκε Κόιντε εκπρόσωπος της αστυνομίας της ιαπωνικής πρωτεύουσας δήλωσε στο AFP ότι ένας άνδρας ψέκασε μια ουσία κοντά σε έναν αυτόματο πωλητή στο ισόγειο του κτιρίου, ενώ ένας αξιωματούχος της πυροσβεστικής πρόσθεσε ότι υπήρξαν αναφορές για μια «οσμή» και «περίπου 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν». 

Οι δρόμοι γύρω από το εμπορικό κέντρο, που βρίσκεται στη συνοικία Γκίνζα και υπάρχουν πολλά καταστήματα από πολυτελείς μάρκες, έχουν αποκλειστεί από οχήματα της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα.

Οι πεζοί, κυρίως τουρίστες, μπορούν να περνούν από το πεζοδρόμιο στην άλλη πλευρά του δρόμου.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου, που βρισκόταν στο σημείο, είδε δύο άτομα να μεταφέρονται με φορεία σε ασθενοφόρο, ενώ πυροσβέστες και διασώστες, που φορούσαν προστατευτικές στολές, συνόδευαν ανθρώπους έξω από το εμπορικό κέντρο προκειμένου να τους εξετάσουν σε ειδικά οχήματα.

Το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο της Ιαπωνίας NHK μετέδωσε ότι τα θύματα έχουν ελαφρά τραύματα, ενώ η αστυνομία διερευνά τα αίτια του συμβάντος.

